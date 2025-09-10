ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+

News

Disney hat heute bekannt gegeben, dass ELIO ab dem 17. September exklusiv bei Disney+ im Streaming verfügbar sein wird. Es handelt sich dabei um den neuen Pixar-Film, der am 19. Juni ins Kino kam, der dort aber komplett floppte.

Mit einem Umsatz von knapp 150 Millionen Dollar ist dieser Pixar-Film weit von dem entfernt, was das Filmstudio sonst im Kino erwirtschaftet. Und auch bei IMDb und Co. kommt der Film nicht ganz so gut an, viele haben daher auf das Kino verzichtet.

Worum geht es? Ein elfjähriger Außenseiter, der sich nach Verbindung sehnt, wird zufällig von Außerirdischen ins „Communiverse“ gebeamt und dort irrtümlich zum intergalaktischen Botschafter der Erde erklärt. Hier muss er sich in einer fremden Welt voller Alien-Gestalten behaupten und herausfinden, wer er wirklich sein möchte.

