Elli: Volkswagen Charging erreicht eine Million öffentliche Ladepunkte in Europa

Die Volkswagen-Tochter Elli Mobility ermöglicht nun Zugang zu über einer Million Ladepunkten in 28 europäischen Ländern.

Die Elli Mobility GmbH, eine Tochtergesellschaft des Volkswagenkonzerns, gibt den Zugang zu mehr als 1.000.000 öffentlichen Ladepunkten in 28 europäischen Ländern bekannt.

Laut Unternehmensangaben ist das Netzwerk damit innerhalb von zwei Jahren um rund 55 Prozent gewachsen, von etwa 650.000 auf jetzt über eine Million Ladepunkte.

Schnellladeinfrastruktur als zentraler Wachstumstreiber

Besonders im Bereich der Hochleistungsladepunkte verzeichnet Elli laut eigenen Angaben starkes Wachstum. Allein im vergangenen Jahr wurden über 31.000 Schnellladepunkte ins Netzwerk integriert.

Privat- und Geschäftskunden erhalten über die Elli-App und die Charge&Fuel Card grenzüberschreitenden Zugang zu dem Netzwerk, das mittlerweile auch Portugal abdeckt.

Die Tarife im Überblick:

  • Base
  • IONITY Boost
  • IONITY Ultra
  • Premium

Das Netzwerk steht nicht nur direkten Elli-Kunden offen, sondern auch Nutzern der Konzernmarken Volkswagen, Audi, SKODA und SEAT & CUPRA. Daneben verlängerte Elli laut Unternehmensangaben die Kooperation mit dem Mobilitätsanbieter SIXT, dessen Ladelösung SIXT charge vollständig in die SIXT-App integriert ist.

Die Marke eines Millionen-Netzwerks klingt beeindruckend, doch entscheidend bleibt aus meiner Sicht, ob die Qualität mit dem Wachstum Schritt hält. Dass Elli mit dem sogenannten Selected Partner Network und einem jährlichen CPO-Summit gezielt auf Zuverlässigkeit setzt, ist zumindest ein nachvollziehbarer Ansatz.

  1. Robbe 🪴
    sagt am

    Klingt ja alles super. Aber die Preise, wenn man keine Abo abschließt, was man übrigens an keiner Tankstelle machen muss, sind völlig inakzeptabel. Ich bezahle doch nicht 87 Cent/kWh für einen Massenprodukt, was aus jeder Steckdose kommt. Oder ist es bei 87 Cent Premiumstrom, der den Akku schont und die Reichweite erhöht. Bitte einmal nach Dänemark und Italien schauen, wie es ohne Abo mit Kreditkarte und fairen Preisen funktioniert.

    Antworten
    1. Cress 💎
      sagt am zu Robbe ⇡

      Ich hatte mal gelesen, dass es dort in Italien sehr teuer sein soll… Hier bei uns ist es auch zu teuer, wieso nicht einfach faire 50Cent und alle sind glücklich…

      Antworten
      1. Robbe 🪴
        sagt am zu Cress ⇡

        Meine Recherche ergab für Italien: 45 – 59 Cent ad-hoc-Preise.

        Antworten

