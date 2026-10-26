Unterhaltung
Elon Musk zeigt die miserable KI-Version von Odyssey
Elon Musk sorgt ja immer mal wieder gerne für kleine Aufreger, um seine Fans bei Laune zu halten. Wie im Sommer, als er sich über The Odyssey von Christopher Nolan aufregte. Einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mittlerweile, der 1,8 Milliarden im Kino eingespielt hat. Aber er bekam die üblichen „Woke-Vorwürfe“.
Also sollte es KI richten, genau genommen Grok Imagine, so Elon Musk. Und hier hat man jetzt die ersten 7 Minuten, was man „Episode 1“ nennt, veröffentlicht. Es ist, wie erwartet, miserabler KI-Slop. Auch die Reaktionen darauf sind sich alle einig, das ist absoluter Müll. Gibt aber sicher ein paar, wie immer bei Elon, die das feiern.
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