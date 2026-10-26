Unterhaltung

Elon Musk zeigt die miserable KI-Version von Odyssey

Oliver Schwuchow
Von

Elon Musk sorgt ja immer mal wieder gerne für kleine Aufreger, um seine Fans bei Laune zu halten. Wie im Sommer, als er sich über The Odyssey von Christopher Nolan aufregte. Einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mittlerweile, der 1,8 Milliarden im Kino eingespielt hat. Aber er bekam die üblichen „Woke-Vorwürfe“.

Also sollte es KI richten, genau genommen Grok Imagine, so Elon Musk. Und hier hat man jetzt die ersten 7 Minuten, was man „Episode 1“ nennt, veröffentlicht. Es ist, wie erwartet, miserabler KI-Slop. Auch die Reaktionen darauf sind sich alle einig, das ist absoluter Müll. Gibt aber sicher ein paar, wie immer bei Elon, die das feiern.

Events · 25. Oktober 2026

Apple Event: Das werden wir die Woche sehen

Apple hat zu einem letzten Event für 2026 geladen und noch einen Schwung an Neuheiten für das Weihnachtsgeschäft im Gepäck.… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Das Apple iPhone Duo hat wohl ein ernstes Display-Problem
26.10.26 · Smartphones
Apple Event: Das werden wir die Woche sehen
25.10.26 · Events
Deutsche Telekom integriert DFB.TV in MagentaTV und MagentaSport
24.10.26 · Unterhaltung
Fiat plant ein elektrisches Familienauto
25.10.26 · Mobilität
Deutscher Medienmarkt vor drastischem Umbruch: Wer verliert?
22.10.26 · Marktgeschehen
Mein Tipp der Woche: Final Fantasy Resonance
25.10.26 · Kommentar
Zattoo startet zwei neue Weihnachtsangebote für Filmfans
25.10.26 · Unterhaltung
Die Ringe der Macht: Der neue Trailer zeigt Mittelerde am Rande des Untergangs
22.10.26 · Unterhaltung
backFlip 43/2026: Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
25.10.26 · backFlip
HBO plant eine neue DC-Serie mit Batman-Bösewicht
22.10.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Elon Musk zeigt die miserable KI-Version von Odyssey