Elon Musk zeigt die miserable KI-Version von Odyssey

Elon Musk sorgt ja immer mal wieder gerne für kleine Aufreger, um seine Fans bei Laune zu halten. Wie im Sommer, als er sich über The Odyssey von Christopher Nolan aufregte. Einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten mittlerweile, der 1,8 Milliarden im Kino eingespielt hat. Aber er bekam die üblichen „Woke-Vorwürfe“.

Also sollte es KI richten, genau genommen Grok Imagine, so Elon Musk. Und hier hat man jetzt die ersten 7 Minuten, was man „Episode 1“ nennt, veröffentlicht. Es ist, wie erwartet, miserabler KI-Slop. Auch die Reaktionen darauf sind sich alle einig, das ist absoluter Müll. Gibt aber sicher ein paar, wie immer bei Elon, die das feiern.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

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