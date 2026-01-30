Mobilität

EnBW eröffnet HPC-Ladestandort am Flughafen Dresden

Das Energieunternehmen EnBW und die Mitteldeutsche Flughafen AG eröffnen am Flughafen Dresden einen neuen Schnellladestandort für Elektrofahrzeuge.

EnBW hat am Flughafen Dresden erstmals eine Schnellladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Der Standort verfügt über zwölf High-Power-Charging-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt. Nach Unternehmensangaben können kompatible Fahrzeuge dort innerhalb von etwa 15 Minuten Strom für bis zu 400 Kilometer Reichweite laden.

Der Ladestandort liegt an der Flughafenstraße südöstlich des Parkplatzes P2 und ist rund um die Uhr zugänglich. Durch die Nähe zu den Autobahnen A4 und A13 richtet sich das Angebot sowohl an Flughafenbesucher als auch an Fernreisende. Die Anlage ist laut EnBW technisch so ausgelegt, dass sie bei steigender Nachfrage auf bis zu 40 Ladeplätze erweitert werden kann.

Wesentliche Merkmale des Standorts

  • Zwölf Schnellladepunkte mit bis zu 400 Kilowatt Leistung
  • Erweiterung auf bis zu 40 Ladeplätze vorgesehen
  • Direkte Anbindung an A4 und A13
  • 24 Stunden täglich nutzbar
