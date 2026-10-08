Mobilität

EnBW meldet kräftigen Anstieg beim Schnellladen

René Hesse
Von

Der Energiekonzern EnBW meldet einen deutlichen Anstieg der Nachfrage an seinen Schnellladepunkten in Deutschland.

Zwischen August 2025 und August 2026 stieg die gesamte Belegungsdauer der EnBW-Schnellladepunkte laut Unternehmensangaben um 36 Prozent. Die Ladepunkte waren also insgesamt deutlich länger durch angeschlossene Elektroautos belegt. Gleichzeitig erhöhte sich die abgegebene Strommenge um 42 Prozent.

Damit wächst der Stromabsatz sogar stärker als die Belegungsdauer. Das deutet darauf hin, dass die Schnelllader während ihrer Belegung im Durchschnitt mehr Energie pro Zeiteinheit abgegeben haben.

Die Zahlen bedeuten allerdings nicht, dass einzelne Ladevorgänge länger dauerten. Auch die Zahl der Ladevorgänge lässt sich daraus nicht direkt ableiten.

EnBW baut Schnellladenetz trotz steigender Nachfrage weiter aus

Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

  • 36 Prozent mehr gesamte Belegungsdauer der Schnellladepunkte innerhalb eines Jahres
  • 42 Prozent mehr abgegebener Ladestrom im gleichen Zeitraum
  • Weiterer Ausbau des Schnellladenetzes an verschiedenen Standorten

Trotz der steigenden Nachfrage finden Elektroautofahrer nach Angaben von EnBW deutschlandweit weiterhin schnell einen freien Ladepunkt. Konkrete durchschnittliche Wartezeiten oder Auslastungsquoten nennt das Unternehmen allerdings nicht.

EnBW erweitert sein Schnellladenetz kontinuierlich. Neue Ladepunkte entstehen unter anderem an Einzelhandelsstandorten, entlang wichtiger Verkehrsachsen und in städtischen Gebieten.

Die Entwicklung zeigt, dass die bestehende Schnellladeinfrastruktur zunehmend genutzt wird. Wie stark die Nachfrage pro Standort tatsächlich steigt, lässt sich aus den genannten Zahlen allerdings nicht bestimmen. Schließlich wächst gleichzeitig auch das Ladenetz. Für Elektroautofahrer ist am Ende vor allem wichtig, dass trotz steigender Nachfrage ausreichend freie Ladepunkte verfügbar bleiben.

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