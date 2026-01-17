EnBW nimmt zehn neue Schnellladeparks in Betrieb

Die EnBW nimmt bundesweit zehn neue Schnellladeparks mit insgesamt 148 Ladepunkten entlang zentraler Verkehrsachsen in Betrieb.

Die EnBW hat nach eigenen Angaben zum Jahresende 2025 zehn neue Schnellladeparks in sechs Bundesländern eröffnet. Die Standorte liegen überwiegend in Autobahnnähe und sollen sowohl den Fernverkehr als auch das regionale Laden unterstützen. Insgesamt stehen 148 neue High Power Charging Ladepunkte mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung.

Laut dem Unternehmen können Elektrofahrzeuge je nach Modell in rund 15 Minuten Energie für etwa 400 Kilometer Reichweite nachladen. Die neuen Ladeparks sind Teil des sogenannten EnBW HyperNetzes, das gezielt entlang wichtiger Fernverkehrsrouten ergänzt wird. Ziel ist es, bestehende Lücken im deutschlandweiten Schnellladenetz zu schließen.

Neue EnBW Schnellladeparks entlang wichtiger Fernverkehrsrouten

Nach Angaben der EnBW befinden sich die neuen Standorte unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Die Ladeparks sind standardmäßig beleuchtet und kameraüberwacht und werden nach Möglichkeit mit Überdachungen ausgestattet. Zusätzlich plant das Unternehmen die Anlagen so, dass spätere Erweiterungen möglich sind.

Neue Standorte im Überblick

Dummerstorf und Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Sottrum in Niedersachsen und Gelnhausen in Hessen

Lahr in Baden-Württemberg und Amt Wachsenburg in Thüringen

Ibbenbüren, Duisburg-Neumühl, Büren und Aachen in Nordrhein-Westfalen

Die EnBW gibt an, ihr HyperNetz sowohl entlang von Fernstraßen als auch im urbanen Raum und im Umfeld des Einzelhandels auszubauen. Bis 2030 plant das Unternehmen den Aufbau von bis zu 20.000 Schnellladepunkten. Derzeit betreibt die EnBW nach eigenen Angaben mehr als 8.000 Schnellladepunkte an über 1.700 Standorten, die vollständig mit Ökostrom versorgt werden.

Details zu den neuen Schnellladeparks