EnBW nimmt zehn neue Schnellladeparks in Betrieb
Die EnBW nimmt bundesweit zehn neue Schnellladeparks mit insgesamt 148 Ladepunkten entlang zentraler Verkehrsachsen in Betrieb.
Die EnBW hat nach eigenen Angaben zum Jahresende 2025 zehn neue Schnellladeparks in sechs Bundesländern eröffnet. Die Standorte liegen überwiegend in Autobahnnähe und sollen sowohl den Fernverkehr als auch das regionale Laden unterstützen. Insgesamt stehen 148 neue High Power Charging Ladepunkte mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung.
Laut dem Unternehmen können Elektrofahrzeuge je nach Modell in rund 15 Minuten Energie für etwa 400 Kilometer Reichweite nachladen. Die neuen Ladeparks sind Teil des sogenannten EnBW HyperNetzes, das gezielt entlang wichtiger Fernverkehrsrouten ergänzt wird. Ziel ist es, bestehende Lücken im deutschlandweiten Schnellladenetz zu schließen.
Neue EnBW Schnellladeparks entlang wichtiger Fernverkehrsrouten
Nach Angaben der EnBW befinden sich die neuen Standorte unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. Die Ladeparks sind standardmäßig beleuchtet und kameraüberwacht und werden nach Möglichkeit mit Überdachungen ausgestattet. Zusätzlich plant das Unternehmen die Anlagen so, dass spätere Erweiterungen möglich sind.
Neue Standorte im Überblick
- Dummerstorf und Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern
- Sottrum in Niedersachsen und Gelnhausen in Hessen
- Lahr in Baden-Württemberg und Amt Wachsenburg in Thüringen
- Ibbenbüren, Duisburg-Neumühl, Büren und Aachen in Nordrhein-Westfalen
Die EnBW gibt an, ihr HyperNetz sowohl entlang von Fernstraßen als auch im urbanen Raum und im Umfeld des Einzelhandels auszubauen. Bis 2030 plant das Unternehmen den Aufbau von bis zu 20.000 Schnellladepunkten. Derzeit betreibt die EnBW nach eigenen Angaben mehr als 8.000 Schnellladepunkte an über 1.700 Standorten, die vollständig mit Ökostrom versorgt werden.
Details zu den neuen Schnellladeparks
- Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern)
Lage: Anbindung an A20, Anschlussstelle 17 Dummerstorf
Ausstattung: 12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 18
Solardach: 19 Kilowatt peak (kWp) Leistung
Überdachung: Teilüberdachung
Link zu Google Maps
- Wittenburg (Mecklenburg-Vorpommern)
Lage: Anbindung an A24 an der Auffahrt 10 Wittenburg
Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 16
Solardach: 19 kWp Leistung
Überdachung: Vollüberdachung
Link zu Google Maps
- Sottrum (Niedersachsen)
Lage: Anbindung an A1 zwischen Hamburg und Bremen, Auffahrt 50 Stuckenborstel
Ausstattung: 20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
Solardach: 38 kWp Leistung
Überdachung: Teilüberdachung
Link zu Google Maps
- Gelnhausen (Hessen)
Lage: Anbindung an A66, Anschlussstelle 43 Gelnhausen West
Ausstattung: 20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 28
Solardach: 19 kWp Leistung
Überdachung: Teilüberdachung
Link zu Google Maps
- Lahr (Baden-Württemberg)
Lage: Anbindung an A5, Auffahrt 56 Lahr
Ausstattung: 8 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
Solardach: 19 kWp Leistung
Überdachung: Vollüberdachung
Link zu Google Maps
- Amt Wachsenburg/Neudietendorf (Thüringen)
Lage: Direkte Anbindung an A4 und A71, Erfurter Kreuz
Ausstattung: 24 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 48
Solardach: 57 kWp Leistung
Überdachung: Vollüberdachung
24/7 EnBW-Shop mit Snacks und Getränken
Link zu Google Maps
- Ibbenbüren (Nordrhein-Westfalen)
Lage: Anbindung an A30, Anschlussstelle 11b Ibbenbüren
Ausstattung: 12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
Link zu Google Maps
- Duisburg-Neumühl (Nordrhein-Westfalen)
Lage: Anbindung an A42, Anschlussstelle Duisburg-Neumühl
Ausstattung: 12 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, erweiterbar auf 16
Solardach: 19 kWp Leistung
Überdachung: Teilüberdachung (Solardach wird zeitnah fertiggestellt)
Link zu Google Maps
- Büren (Nordrhein-Westfalen), in der finalen Konstruktionsphase
Lage: Anschluss an A44, Anschlussstelle 59 Geseke
Ausstattung: aktuell 6 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, final 12
Link zu Google Maps
- Aachen (Nordrhein-Westfalen)
Lage: Anbindung an A4, Ausfahrt 1 Bocholt / A76, Abfahrt 7
Ausstattung: 20 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung
Solardach: 98 kWp Leistung
Überdachung: Vollüberdachung
Link zu Google Maps
