Mobilität

EnBW setzt beim Laden jetzt auf KI-Hilfe am Telefon

René Hesse
Von

Die EnBW bietet ab sofort eine KI-Ladeassistenz an, die Fahrern rund um die Uhr bei Problemen an Ladestationen helfen soll.

Der telefonische Assistent ist dem technischen Support vorgeschaltet und beantwortet Fragen auf Deutsch und Englisch. Nach Angaben der EnBW werden bereits rund zwei Drittel der Anfragen direkt während des Gesprächs mit der KI bearbeitet.

So hilft die KI-Ladeassistenz von EnBW

Die Ladeassistenz übernimmt mehrere typische Aufgaben:

  • Ladestation und Ladepunkt identifizieren
  • Ladevorgänge starten und Probleme eingrenzen
  • Alternative Ladepunkte in der Nähe finden
  • Bei Ladekarte und App unterstützen

Die KI stellt dafür gezielte Fragen und soll möglichst direkt eine Lösung liefern. Komplexere Fälle können weiterhin vom technischen Support übernommen werden. Erreichbar ist der Dienst über die Servicenummer, die an den EnBW-Ladestationen angebracht ist. Weitere Funktionen rund um das Laden sollen später folgen.

Ich halte den Ansatz für sinnvoll, wenn die KI tatsächlich schnell durch typische Fehlerfälle führt. Gerade an einer blockierten oder nicht startenden Ladesäule zählt für Fahrer vor allem eine unkomplizierte Lösung.

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