Audi A2 e-tron ist offiziell: Das steckt im neuen Elektroauto

Kurz nach den Teaserbildern haben wir jetzt die finalen Bilder des Audi A2 e-tron und auch die Details. Wobei die ja schon seit Wochen bekannt sind, da Audi nicht nur den Startpreis von 38.200 Euro, sondern auch die vier Versionen nannte:

Audi A2 e-tron 125 kW (170 PS): Audi connect, LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera und mehr

Audi connect, LED Scheinwerfer, Rückfahrkamera und mehr Audi A2 e-tron 140 kW (190 PS): Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend und mehr

Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend und mehr Audi A2 e-tron 170 kW (230 PS): Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Wärmepumpe, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Assistenzpaket Plus und mehr

Audi connect, Lenkrad- und Sitzheizung, Wärmepumpe, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Assistenzpaket Plus und mehr Audi A2 e-tron 240 kW (326 PS): Audi connect, Wärmepumpe, Sonos-Soundsystem, HUD, Matrix LED-Scheinwerfer, Trainiertes Parken und mehr

Bis zu 646 km Reichweite sind möglich, mit dem kleinen Akku sind es aber auch nur 423 km. Da das hier kein reines Stadtauto ist, dürften viele mehr Akku im A2 haben wollen, eine 3 wird also sicher nur selten bei den Bestellungen vorne stehen.

Im Herbst starten die Vorbestellungen des Audi A2 e-tron, der das Angebot nach unten ausbaut, eigentlich sollte der Audi Q4 e-tron die elektrische Basis bleiben. Es wäre denkbar, dass langfristig übrigens noch ein Audi A1 e-tron auf uns zukommt.

Audi setzt bei seinem Pendant zum VW ID.3 und Cupra Born also auf eine etwas andere Bauform. Der erste A2 kam damals zum Start übrigens nicht so gut an und startete später durch, als das Ende schon sicher war. Mal schauen, wie es hier ist, ich vermute aber, dass Audi-Händler da mit saftigen Rabatten arbeiten müssen.

Optisch finde ich den A2 gar nicht so schlecht, mit anderen Felgen und in Schwarz kann ich mir das sogar gut vorstellen. Nur der Innenraum und die Displays wirken für diese Preisklasse grenzwertig, aber da müssen wir erste Eindrücke abwarten.

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