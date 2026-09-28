Gebrauchte E-Autos werden plötzlich wieder teurer und verkaufen sich schneller

Gebrauchte Elektroautos gewinnen an Wert und verkaufen sich laut DAT inzwischen schneller als Benziner und Diesel.

Von Mai bis August stieg der Restwert dreijähriger Elektroautos um 1,4 Prozentpunkte. Bei Benzinern sank er zugleich um 0,4 Punkte, bei Dieseln um 1,1 Punkte. Die DAT führt die Entwicklung vor allem auf hohe Kraftstoffpreise und eine dadurch gestiegene Nachfrage nach Elektroautos zurück.

Der Anstieg ist bemerkenswert, weil die von der DAT ermittelten Restwerte im Jahresverlauf normalerweise leicht sinken. Im Schnitt erzielen dreijährige Elektroautos inzwischen 51,5 Prozent ihres Listenneupreises. Im November 2025 waren es noch 48,4 Prozent.

Gebrauchte Elektroautos stehen kürzer beim Händler

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Elektroautos: 51,5 Prozent Restwert

Benziner: 59,4 Prozent Restwert

Diesel: 58,0 Prozent Restwert

Standzeit: 74 Tage bei E-Autos, 84 bei Benzinern, 92 bei Dieseln

Auch der Marktanteil wächst. Im August entfielen 5,3 Prozent aller Besitzumschreibungen auf reine Elektroautos. Ein Jahr zuvor waren es erst 3,9 Prozent.

Ich finde vor allem die kürzere Standzeit interessant. Sie zeigt, dass gebrauchte E-Autos offenbar leichter Käufer finden. Noch liegen ihre Restwerte unter denen der Verbrenner, doch der Abstand schrumpft deutlich.

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