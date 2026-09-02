Endlich! Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch 2 ist da

Nintendo hat sich über ein Jahr lang gegen eine optimierte Version von Mario Kart 8 Deluxe für die Switch 2 entschieden, um das neue Mario Kart World zu pushen. Es wurde auch mit der Konsole gebündelt, um die Verkaufszahlen weiter zu steigern.

Doch das aktuelle Mario Kart ist nicht der ganz große Hit für Nintendo, Teil 8 kam deutlich besser an und ist bis heute eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Das hat man wohl eingesehen und den Teil endlich für die Switch 2 optimiert.

Was ist mit dem neuen Update dabei? Support für 8 Spieler im Splitscreen, der Support für CameraPlay und Mario Kart 8 Deluxe sollte jetzt schärfer aussehen und schneller laden. Freut mich, denn irgendwie spiele ich Mario Kart 8 lieber als Mario Kart World und Nintendo bietet dieses Update auch kostenlos an. Gut gemacht!

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