Gaming

Endlich! Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch 2 ist da

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Nintendo hat sich über ein Jahr lang gegen eine optimierte Version von Mario Kart 8 Deluxe für die Switch 2 entschieden, um das neue Mario Kart World zu pushen. Es wurde auch mit der Konsole gebündelt, um die Verkaufszahlen weiter zu steigern.

Doch das aktuelle Mario Kart ist nicht der ganz große Hit für Nintendo, Teil 8 kam deutlich besser an und ist bis heute eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Das hat man wohl eingesehen und den Teil endlich für die Switch 2 optimiert.

Was ist mit dem neuen Update dabei? Support für 8 Spieler im Splitscreen, der Support für CameraPlay und Mario Kart 8 Deluxe sollte jetzt schärfer aussehen und schneller laden. Freut mich, denn irgendwie spiele ich Mario Kart 8 lieber als Mario Kart World und Nintendo bietet dieses Update auch kostenlos an. Gut gemacht!

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  1. Christian 🔆
    sagt am

    Man hätte ja auch an Mario Kart 9 arbeiten können……

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Christian ⇡

      World ist Mario Kart 9 bzw. Mario Kart 10 für Nintendo, es hat einfach nur einen anderen Namen, wie es das bei der Reihe schon oft gab.

      Antworten

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