News

Erste ChatGPT-Hardware: Komplett anders als ein Apple iPhone

Autor-Bild
Von
|

Für Sam Altman ist ein aktuelles iPhone von Apple mittlerweile überladen und in einem aktuellen Interview bezeichnete er es mit dem Times Square in New York. Es gibt viel Reklame und Dinge, die einen ablenken und zum Kaufen animieren sollen.

OpenAI plant eigene ChatGPT-Hardware

Zusammen mit Jony Ive, der das erste iPhone für Apple designt hat, arbeitet man daher bei OpenAI an einer „simpleren“ Lösung für die Hardware der Zukunft. Diese sei jetzt in der Prototyp-Phase und ein Release ist in etwa einem Jahr vorgesehen.

Moderne Smartphones lassen uns nicht mehr auf die Dinge konzentrieren, die im Alltag wirklich wichtig sind, so Sam Altman, das möchte man mit der Hardware von ChatGPT ändern. Es steht im Raum, dass das erste Gadget kein Display haben wird.

Wollen die Nutzer sowas überhaupt haben?

Grundsätzlich ein „nobler“ Gedanke, die Frage ist nur, ob die Menschen das auch wirklich wollen. Das Smartphone lenkt in der heutigen Zeit oft ab, das stimmt, aber viele wollen genau diese Ablenkung und sind teilweise süchtig nach TikTok und Co.

Als jemand, der seine Smartphone-Zeit in den letzten Jahren aber stark reduziert hat und nicht mehr ständig bei X, Threads, Instagram und Co. unterwegs ist, klingt die Idee von OpenAI zwar spannend, aber mir stellt sich hier eine andere Frage.

Die Smartwatch ist für mich eine optimale Lösung im Alltag geworden, ich habe sie so eingerichtet, dass ich nur wichtige Hinweise bekomme. Klar, eine gute KI fehlt mir im Moment noch, da hoffe ich auf Siri 2.0 nächstes Jahr, aber sie sorgt dafür, dass ich nicht mehr abgelenkt werde. Welchen Mehrwert wird OpenAI bieten?

VW ID: Volkswagen plant eine neue Ära ab 2026

Volkswagen plant einen großen Push für „New Energy Vehicles“ ab 2026, über 20 neue NEV-Modelle sind für das kommende Jahr…

24. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Erste ChatGPT-Hardware: Komplett anders als ein Apple iPhone
Weitere Neuigkeiten
Byd Seal U Hybrid
EU-Automarkt: Hybrid, Hybrid, Hybrid
in Mobilität
Mg4 Detail Header
Neuer MG4 nicht für Europa: Wir bekommen nur ein Facelift
in Mobilität
Projekt „Aluminium“: Google plant nächsten Schritt für Android
in Firmware und OS
Xbox: Teure Crocs statt gute Angebote zum Black Friday 2025
in Gaming
Nio: Auch das „günstige“ Elektroauto tut sich in Europa schwer
in Mobilität
Far Cry kommt als offizielle Serie zu Disney+
in News
Nintendo Switch Oled Lite Alle
Nintendo spendiert Switch und Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Microsoft Surface Pro 9 Header
Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das November Firmware-Update
in Firmware und OS
Samsung S95f Oled Tv 2025
Samsung S95H: Das neue OLED-Flaggschiff kommt
in News
Digitale Dystopie in Nordkorea: YouTuber zeigt Einblicke in die Smartphone-Welt
in Gesellschaft