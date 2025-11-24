Mobilität

VW ID: Volkswagen plant eine neue Ära ab 2026

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Volkswagen plant einen großen Push für „New Energy Vehicles“ ab 2026, über 20 neue NEV-Modelle sind für das kommende Jahr vorgesehen. Doch der Fokus liegt nicht nur auf Elektroautos, der Konzern startet auch bald in eine ganz neue Ära.

Neben den vollelektrischen Modellen und klassischen Hybriden werden wir 2026 auch die Serienversion des VW ID Era sehen, so Rald Brandstätter von Volkswagen. Das ist das erste Extended Range Electric Vehicle (EREV) mit 1000 km Reichweite.

World Premiere: Volkswagen Unveils In Shanghai (from Left) The C

ID. ERA

Aktuell fokussiert sich der VW-Konzern mit dieser Technologie noch auf China, da sind solche Modelle sehr stark gefragt. Es wäre aber durchaus möglich, und das deutet sich an, dass diese Kategorie auch bald bei uns an Fahrt aufnehmen wird.

Ein EREV ist ein Elektroauto, welches dank eines Verbrenners mehr Reichweite mitbringt, während ein Hybride in erster Linie ein Verbrenner ist, mit dem man auch elektrisch fahren kann. Der VW ID Era ist aber vorerst nicht für uns vorgesehen.

Mg4 Xpower Rims (2023)

MG2 als günstiges Elektroauto für 2027 geplant

MG Motor plant einen kompakten und günstigen Elektro-Flitzer für Europa, den man in Großbritannien entwickeln wird. Er soll bei unter…

24. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Paul 🏅
    sagt am

    Wie oft haben sie schon eine neue Ära geplant, sie sollen mal abliefern

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID: Volkswagen plant eine neue Ära ab 2026
Weitere Neuigkeiten
Eigenzulassungen verschleiern den schwachen Elektroauto-Markt
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Xbox bald noch teurer? Microsoft „plant überhaupt nicht für die Zukunft“
in Gaming
Surface Laptop Studio Header
Surface Laptop Studio 2: November Firmware-Update veröffentlicht
in Firmware und OS
Penny Mobil
Penny Mobil: 50 Prozent Rabatt auf Starter-Pakete und mehr Leistung ab Dezember
in Tarife
Audi integriert Disney+
in Mobilität
Mobiflip Header Logo
Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger – letzte Chance!
in Internes | Update
Steam Machine: Valve äußert sich zum Preis
in Gaming
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG2 als günstiges Elektroauto für 2027 geplant
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4 für 795 Euro bei Amazon
in News
Call of Duty: Kommt jetzt der große Absturz?
in Gaming