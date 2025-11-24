VW ID: Volkswagen plant eine neue Ära ab 2026

Volkswagen plant einen großen Push für „New Energy Vehicles“ ab 2026, über 20 neue NEV-Modelle sind für das kommende Jahr vorgesehen. Doch der Fokus liegt nicht nur auf Elektroautos, der Konzern startet auch bald in eine ganz neue Ära.

Neben den vollelektrischen Modellen und klassischen Hybriden werden wir 2026 auch die Serienversion des VW ID Era sehen, so Rald Brandstätter von Volkswagen. Das ist das erste Extended Range Electric Vehicle (EREV) mit 1000 km Reichweite.

Aktuell fokussiert sich der VW-Konzern mit dieser Technologie noch auf China, da sind solche Modelle sehr stark gefragt. Es wäre aber durchaus möglich, und das deutet sich an, dass diese Kategorie auch bald bei uns an Fahrt aufnehmen wird.

Ein EREV ist ein Elektroauto, welches dank eines Verbrenners mehr Reichweite mitbringt, während ein Hybride in erster Linie ein Verbrenner ist, mit dem man auch elektrisch fahren kann. Der VW ID Era ist aber vorerst nicht für uns vorgesehen.