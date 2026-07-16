Erste Region in China verbietet ab 2030 den Verbrenner

In Hainan, einer chinesischen Provinz, wird man den reinen Verbrenner ab 2030 komplett verbieten und steht damit zu einer Ankündigung, die man schon 2022 tätigte. Ab dann sind nur noch NEVs erlaubt, wobei „New Energy Vehicles“ in China weiterhin Hybride beinhalten, der Verbrenner ist also noch nicht komplett tot.

Fairerweise muss man auch sagen, dass Hainan eine Insel ist, die zwar mit über 10 Millionen Einwohnern, wie für China üblich, sehr groß ist, aber man ist dort etwas abgekapselt und kann mehr Dinge ausprobieren. China selbst plant ab 2030 einen Anteil von nur 30 Prozent. Aber der Trend auf dem größten Automarkt ist klar.

Verbrenner haben in China keine Zukunft und werden Stück für Stück verboten, je nach Region gibt es auch strenge Regeln, die es diesem Antrieb schwer machen. In China pusht man die Elektromobilität und will darin weltweit führend sein. Es gibt allerdings noch kein Datum, ab wann der Verbrenner in China komplett verboten ist.

Wer also in China erfolgreich sein möchte, und so ziemlich alle deutschen Marken sind von China abhängig, der muss in alternative Antriebe investieren. Verbrenner bleiben noch eine Weile, sind aber definitiv nicht die Technologie der Zukunft.

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