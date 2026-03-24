EU-Automarkt: Verbrenner verlieren dramatisch an Bedeutung
Der EU-Automarkt verzeichnet 2026 bislang einen leichten Rückgang bei Neuzulassungen und verschiebt sich weiter in Richtung elektrifizierter Antriebe.
Von Januar bis Februar 2026 gingen die Neuzulassungen in der EU im Jahresvergleich um 1,2 Prozent zurück. Damit fällt der Start ins Jahr schwächer aus, zeigt aber laut Daten eine Stabilisierung nach dem Rückgang im Januar.
Gleichzeitig steigt der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge auf 18,8 Prozent nach 15,2 Prozent im Vorjahr. Hybridfahrzeuge bleiben mit 38,7 Prozent Marktanteil die häufigste Antriebsart, während Plug-in-Hybride weiter zulegen.
Marktanteile und Entwicklungen nach Antriebsarten
Insgesamt wurden 312.369 Elektroautos neu zugelassen. Wachstumstreiber waren vor allem Frankreich und Deutschland, während Belgien und die Niederlande rückläufige Zahlen meldeten. Plug-in-Hybride erreichten 9,8 Prozent Marktanteil, gestützt durch starke Zuwächse etwa in Italien und Spanien.
Wichtige Markttrends im Überblick
- Elektroanteil steigt auf 18,8 Prozent
- Hybride bleiben mit 38,7 Prozent führend
- Plug-in-Hybride wachsen deutlich
- Benzin und Diesel verlieren weiter an Bedeutung
Die Neuzulassungen von Benzinern sanken um 23,3 Prozent, besonders stark in Frankreich. Diesel verzeichnete ebenfalls ein Minus von 17,7 Prozent und kommt nur noch auf 8,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt liegt der Verbrenneranteil deutlich unter dem Vorjahresniveau.
Alle Datenpunkte im Überblick
- Gesamtmarkt EU Neuzulassungen: -1,2 % (Jan-Feb 2026 vs. Vorjahr)
- Marktanteil Batterieelektrische Fahrzeuge: 18,8 % (2026 YTD)
- Marktanteil Batterieelektrische Fahrzeuge: 15,2 % (2025 YTD)
- Marktanteil Hybridfahrzeuge: 38,7 %
- Marktanteil Benzin + Diesel: 30,6 % (2026)
- Marktanteil Benzin + Diesel: 38,7 % (2025)
- Neuzulassungen Batterieelektrisch: 312.369 Fahrzeuge
- Anteil große Märkte an BEV: 61 %
- BEV Wachstum Frankreich: +38,5 %
- BEV Wachstum Deutschland: +26,3 %
- BEV Rückgang Belgien: -11 %
- BEV Rückgang Niederlande: -34,9 %
- Neuzulassungen Hybrid: 643.898 Fahrzeuge
- Hybrid Wachstum Italien: +29,5 %
- Hybrid Wachstum Spanien: +13,4 %
- Hybrid Wachstum Deutschland: +1,1 %
- Hybrid Rückgang Frankreich: -3,9 %
- Neuzulassungen Plug-in-Hybrid: 162.751 Fahrzeuge
- Marktanteil Plug-in-Hybrid: 9,8 % (2026)
- Marktanteil Plug-in-Hybrid: 7,4 % (2025)
- Plug-in-Hybrid Wachstum Italien: +116,1 %
- Plug-in-Hybrid Wachstum Spanien: +71,5 %
- Plug-in-Hybrid Wachstum Deutschland: +23,8 %
- Rückgang Benzin: -23,3 %
- Rückgang Benzin Frankreich: -48,5 %
- Rückgang Benzin Deutschland: -22,8 %
- Rückgang Benzin Spanien: -20,8 %
- Rückgang Benzin Italien: -18,6 %
- Neuzulassungen Benzin: 374.774 Fahrzeuge
- Marktanteil Benzin: 22,5 % (2026)
- Marktanteil Benzin: 29 % (2025)
- Rückgang Diesel: -17,7 %
- Marktanteil Diesel: 8,1 %
Ich sehe in den Zahlen vor allem eine klare Verschiebung hin zu elektrifizierten Antrieben, auch wenn der Gesamtmarkt aktuell leicht schwächelt.
Fast 82 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge sind mit Verbrenner. Dramatischer Verlust sieht anders aus.
Erfolgreichste neue Elektroauto Firmen Leapmotor und BYD. Sollte einen zu denken geben.
Im Beitrag steht nichts vom dramatischen Rückgang. Es steht da, dass sie dramatisch Bedeutung verlieren und das ist so. Schaut man sich die letzten 24 Monate an, gab es bei Benzin und Diesel jeweils ein extremes absacken von Monat zu Monat und die Anteile sind doch im Keller. Das hybriden gewachsen sind, bestreitet niemand.
Hybride sind nichts anderes als elektrifizierte Verbrenner, die die Haptmaschine (Verbrenner) unterstützen.
Das über 80 Prozent weiterhin mit einem Verbrenner angetrieben werden hast mitbekommen? Vom Bestand mit 96 Prozent an Verbrennern wollen wir erst gar nicht reden.
Andere Länder wie Norwegen und China sind da weiter….
Natürlich hab ich das mitbekommen. Das war aber nicht dein Punkt.
Frage: Sind bei den „Hybriden“ auch die mHEV dabei? Oder werden die zu den „Benzin/Diesel“ Fahrzeugen gezählt?
Ein bisschen 48V Bordnetz und ein kleiner RSG mit dem man keinen Meter rein elektrisch fahren kann, sollte eigentlich nicht als „elektrifiziert“ zählen. Ich vermute die werden aktuell als „hybrid“ gezählt, sollten aber sinnvollerweise zu den „Benzin/Diesel“ gezählt werden. Dann würden die Zahlen wieder ganz anders aussehen.