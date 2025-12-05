Social

EU-Kommission verhängt 120 Millionen Euro Buße gegen „X“ wegen DSA-Verstößen

Autor-Bild
Von
|
Europe Europa

Die Europäische Kommission verhängt eine Geldbuße von 120 Millionen Euro gegen X wegen Verstößen gegen das Gesetz über digitale Dienste.

Die Kommission wirft X vor, gegen Transparenzverpflichtungen des Digital Services Act (DSA) verstoßen zu haben. Zu den Verstößen zählen die irreführende Gestaltung des blauen Häkchens für geprüfte Konten, mangelnde Transparenz im Werbespeicher und das Versäumnis, Forschern Zugang zu öffentlichen Daten zu gewähren.

Laut Kommission täuscht das blaue Häkchen Nutzer, da jeder gegen Bezahlung diesen Status erlangen kann, ohne echte Überprüfung.

X-Verstöße im Detail

Das blaue Häkchen suggeriert laut Kommission eine Verifizierung, die nicht stattfindet, was Nutzer Betrügereien aussetzt. Der Werbespeicher von X weist Designbarrieren auf, wie Verzögerungen und fehlende Angaben zu Inhalt, Thema und Zahler der Anzeigen.

Zudem verhindern Nutzungsbedingungen und Verfahren von X den unabhängigen Datenzugang für Forscher, heißt es. Der Digital Services Coordinator in der Bundesnetzagentur (DSC) begrüßt die Entscheidungen der Europäischen Kommission.

Betroffene DSA-Artikel und Berechnung:

  • Artikel 25 Abs. 1: Irreführendes blaues Häkchen.
  • Artikel 39 und 40 Abs. 12: Werbespeicher und Datenzugang.
  • Buße berücksichtigt Art, Schwere und Dauer der Verstöße.
  • Erste Nichteinhaltungsentscheidung unter DSA.

X hat 60 Arbeitstage, um Maßnahmen gegen das „Häkchen-Problem“ zu melden, und 90 Tage für einen Aktionsplan zu Werbung und Daten. Die Kommission setzt das Verfahren aus 2023 fort, das auch andere Aspekte umfasst. Die Nichteinhaltung kann weitere Zwangsgelder nach sich ziehen.

Netflix Logo 2025 Neu

HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix kauft Warner Bros. für 83 Milliarden Dollar

Warner Bros. Discovery steht seit einigen Monaten zum Verkauf und es scheint eine Einigung gegeben zu haben, denn laut The…

5. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / EU-Kommission verhängt 120 Millionen Euro Buße gegen „X“ wegen DSA-Verstößen
Weitere Neuigkeiten
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix kauft Warner Bros. für 83 Milliarden Dollar
in News | Update
Kia Vision Meta Turismo: „Die Zukunft der Mobilität“
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify will zu einer Videoplattform werden
in Dienste
Audi A6 Avant E Tron
Audi: Vorsprung durch … fehlende Updates
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026
in Gaming
Men In Black 5: Das große Comeback im Kino
in News
Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab
in Smartphones
VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
in Mobilität
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer
KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Cloudflare erneut mit Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste
in Dienste