EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung

Nach einem Dialog mit der Europäischen Kommission und dem Verbraucherkooperationsnetz (CPC-Netz) haben sich die Online-Reisebüros Expedia und Lastminute.com dazu verpflichtet, Erstattungen für annullierte Flüge innerhalb von 14 Tagen an ihre Kunden zu leisten.

Die Rückzahlung soll spätestens sieben Tage nach Erhalt der Erstattung von der Fluggesellschaft erfolgen. Zudem werden die Kontaktmöglichkeiten der Anbieter transparenter gestaltet und die Kunden werden klarer über ihre gesetzlichen Rechte und die Folgen bestimmter Dienstleistungsangebote informiert.

Die Webseiten der Reisebüros werden angepasst, um den Zugang zu Support-Diensten zu erleichtern. Kunden erhalten klarere Informationen zu Servicepaketen sowie zu ihren Rechten gemäß der Fluggastrechteverordnung, etwa zu Erstattungen oder alternativen Beförderungen bei Flugannullierungen.

Lastminute.com plant, die Änderungen ab Juli 2025 umzusetzen und bis September 2025 vollständig zu erfüllen. Expedia gibt an, die Anforderungen bereits zu erfüllen.

Überwachung und Hintergrund

Der Dialog ist Teil einer Initiative der schwedischen Verbraucheragentur und des CPC-Netzes zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei Online-Reisebüros. Bereits 2023 hatten Anbieter wie eDreams ODIGEO, Etraveli Group und Kiwi.com ähnliche Verpflichtungen übernommen. Das CPC-Netz überwacht die Einhaltung dieser Zusagen und möchte weitere Anbieter einbeziehen. Ziel sei es, die Verbraucherrechte zu stärken und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Fluggesellschaften müssen laut EU-Recht innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt eines Erstattungsantrags zahlen. Da Tickets jedoch oft über Vermittler verkauft werden, gilt für diese eine Frist von 14 Tagen. Neue EU-Vorschläge sollen diese Fristen auch auf multimodale Reisen ausweiten. Die beteiligten Behörden koordinieren ihre Maßnahmen, um grenzüberschreitende Verstöße gegen das Verbraucherrecht besser zu verfolgen und durchzusetzen.