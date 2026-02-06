EU verschont zwei Apple-Dienste vor strenger DMA-Einstufung

Die Europäische Kommission stuft Apple Ads und Apple Maps nicht als zentrale Plattformdienste im Sinne des Digital Markets Act ein.

Die Europäische Kommission hat entschieden, dass der Online-Werbedienst Apple Ads sowie der Online-Vermittlungsdienst Apple Maps nicht unter den Digital Markets Act fallen. Damit werden beide Angebote nicht als sogenannte Gatekeeper-Dienste eingestuft, für die besonders strenge Wettbewerbsauflagen gelten würden.

Grundlage der Entscheidung war eine formale Mitteilung von Apple vom 27. November 2025. Das Unternehmen hatte darin dargelegt, warum Apple Ads und Apple Maps aus seiner Sicht keine wichtigen Zugangsstellen zwischen Geschäftskunden und Endnutzern darstellen. Die Kommission prüfte diese Argumentation im Rahmen des vorgesehenen DMA-Verfahrens.

Begründung der EU-Kommission zur DMA-Einstufung

Nach Angaben der Kommission erfüllen weder Apple Ads noch Apple Maps die Kriterien eines wichtigen Gateways. Apple Maps weist demnach eine vergleichsweise geringe Gesamtnutzung innerhalb der Europäischen Union auf. Apple Ads verfügt laut Einschätzung der Behörde zudem nur über eine sehr begrenzte Reichweite im europäischen Online-Werbemarkt.

Zentrale Aspekte der Entscheidung:

Geringe Nutzung von Apple Maps im EU-Markt

Begrenzte Marktgröße von Apple Ads im Online-Werbesektor

Kein wesentlicher Zugangskanal für Geschäftskunden

Die Kommission betont, dass die Entscheidung keine Auswirkungen auf frühere Einstufungen hat. Apple bleibt für andere Kerndienste, die 2023 und 2024 benannt wurden, weiterhin als Gatekeeper eingestuft. Zugleich kündigte die Behörde an, die Marktentwicklung von Apple Ads und Apple Maps weiter zu beobachten und bei wesentlichen Veränderungen erneut zu prüfen.

Ich halte die Entscheidung für nachvollziehbar, da sie sich eng an messbaren Marktanteilen und tatsächlicher Nutzung orientiert und damit den Anwendungsbereich des DMA klar abgrenzt.