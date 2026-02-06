News

EU verschont zwei Apple-Dienste vor strenger DMA-Einstufung

Autor-Bild
Von
|
Apple Karten Maps Header

Die Europäische Kommission stuft Apple Ads und Apple Maps nicht als zentrale Plattformdienste im Sinne des Digital Markets Act ein.

Die Europäische Kommission hat entschieden, dass der Online-Werbedienst Apple Ads sowie der Online-Vermittlungsdienst Apple Maps nicht unter den Digital Markets Act fallen. Damit werden beide Angebote nicht als sogenannte Gatekeeper-Dienste eingestuft, für die besonders strenge Wettbewerbsauflagen gelten würden.

Grundlage der Entscheidung war eine formale Mitteilung von Apple vom 27. November 2025. Das Unternehmen hatte darin dargelegt, warum Apple Ads und Apple Maps aus seiner Sicht keine wichtigen Zugangsstellen zwischen Geschäftskunden und Endnutzern darstellen. Die Kommission prüfte diese Argumentation im Rahmen des vorgesehenen DMA-Verfahrens.

Begründung der EU-Kommission zur DMA-Einstufung

Nach Angaben der Kommission erfüllen weder Apple Ads noch Apple Maps die Kriterien eines wichtigen Gateways. Apple Maps weist demnach eine vergleichsweise geringe Gesamtnutzung innerhalb der Europäischen Union auf. Apple Ads verfügt laut Einschätzung der Behörde zudem nur über eine sehr begrenzte Reichweite im europäischen Online-Werbemarkt.

Zentrale Aspekte der Entscheidung:

  • Geringe Nutzung von Apple Maps im EU-Markt
  • Begrenzte Marktgröße von Apple Ads im Online-Werbesektor
  • Kein wesentlicher Zugangskanal für Geschäftskunden

Die Kommission betont, dass die Entscheidung keine Auswirkungen auf frühere Einstufungen hat. Apple bleibt für andere Kerndienste, die 2023 und 2024 benannt wurden, weiterhin als Gatekeeper eingestuft. Zugleich kündigte die Behörde an, die Marktentwicklung von Apple Ads und Apple Maps weiter zu beobachten und bei wesentlichen Veränderungen erneut zu prüfen.

Ich halte die Entscheidung für nachvollziehbar, da sie sich eng an messbaren Marktanteilen und tatsächlicher Nutzung orientiert und damit den Anwendungsbereich des DMA klar abgrenzt.

Apple Iphone 16e Header

Apple iPhone 17e und iPad 12: Weniger Upgrade als gedacht

Apple wird in den nächsten Wochen angeblich noch mehr neue Hardware zeigen und könnte laut Macwelt am 19. Februar das…

6. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / EU verschont zwei Apple-Dienste vor strenger DMA-Einstufung
Weitere Neuigkeiten
Xbox Controller Header
Xbox: Erste „Next Gen“-Technik kommt schon 2026
in Gaming
Hyundai fokussiert sich noch mehr auf Premium
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Google will AirDrop-Funktion auf alle Android-Modelle ausweiten
in Firmware und OS
Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3
Homematic IP kündigt große Produktoffensive an
in Smart Home
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e und iPad 12: Weniger Upgrade als gedacht
in Smartphones
Apple streicht eine für iOS 27 geplante Neuerung
in Dienste
Anders als ihr denkt: Sony kündigt neues Horizon-Spiel an
in Gaming
Halo kommt im Sommer auf die PlayStation 5
in News
Baldurs Gate 3
Baldur’s Gate kommt offiziell als Serie zu HBO
in News
Final Fantasy VII Rebirth offiziell für Xbox und Nintendo Switch 2 angekündigt
in Gaming