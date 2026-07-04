Mobilität

Euro NCAP warnt vor gravierenden Sicherheitslücken bei Lkw-Unterfahrschutz

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Euro NCAP kritisiert unzureichende Unterfahrschutzsysteme an Lkw und Anhängern nach Crashtests.

Die Organisation berichtet mit ADAC, Trafikverket und IIHS, dass in EU und UK rund 400 Todesfälle jährlich mit Unfällen unter Lkw Anhängern verbunden sein könnten. Ältere Fahrerassistenzsysteme erkennen laut Tests stehende oder langsame Trailer nicht immer zuverlässig.

Crashtests in Deutschland, UK und USA zeigen Grenzen von Assistenzsystemen und Unterfahrschutz. In mehreren Versuchen drang der Trailer in die Fahrgastzelle ein, wodurch Insassenschutz versagte und schwere Verletzungen entstanden.

Euro NCAP fordert Anpassung der Lkw Sicherheitsstandards in Europa

Im Vergleich europäischer Standards mit einem in den USA verbreiteten freiwilligen Schutzsystem zeigen die Ergebnisse bessere Schutzwirkung beim Aufprall. Euro NCAP fordert daher eine Anpassung der Vorschriften sowie freiwillige Nachrüstungen durch Hersteller und Betreiber.

Wesentliche Punkte

  • Erkennungslücken bei Fahrerassistenzsystemen
  • Schwächen aktueller Unterfahrschutz Vorschriften
  • Vorteile eines US basierten Standards

Ich sehe in den Ergebnissen ein klares Signal, dass sowohl Technik als auch Regulierung nicht im gleichen Tempo vorangekommen sind wie die Fahrzeugentwicklung.

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Die Automobilbranche hat in den letzten Jahren einen Wandel nach dem anderen durchgemacht, seien es der Antrieb oder zuletzt der…

30. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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