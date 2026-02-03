Eve Systems erweitert Motionblinds Upgrade Kit um neuen Motor

Eve Systems stellt einen neuen Motor für kleinere Rollo-Größen im Motionblinds Upgrade Kit vor, der Matter- und Thread-Technologie bietet.

Eve Systems hat eine zweite Motor-Option für das Eve Motionblinds Upgrade Kit angekündigt, die kleinere Rohrdurchmesser unterstützt. Das beiliegende Adapterset ermöglicht den Einsatz in Rollo-Rohren mit einem Außendurchmesser von 25 bis 30 mm und einer Mindestbreite von 57 cm. Laut Unternehmensangaben erweitert dies die Kompatibilität und erlaubt mehr Haushalten, ihre bestehenden Rollos einfach zu motorisieren.

Funktionen und Installation des Motionblinds Upgrade Kit

Das Upgrade Kit lässt sich ohne Verkabelung installieren und umfasst Träger, Blenden sowie das Adapterset zur Fixierung des Motors. Über den Matter-QR-Setup-Code wird der Motor ins Smart Home eingebunden.

Die Steuerung erfolgt über die Eve-App für iPhone und iPad oder über jede Matter-kompatible Plattform. Nutzer können Zeitpläne, Automationen und die „Adaptive Beschattung“ einrichten, die den Rollo-Betrieb abhängig vom Sonnenstand reguliert.

Vorteile laut Unternehmensangaben

Nachhaltige Nachrüstung statt Neukauf

USB-C-Ladung mit bis zu einem Jahr Akkulaufzeit

Einfache App-Integration für Automationen

Kompatibel mit zahlreichen Rollo-Fabrikaten

Der neue Motor für kleine Rohrdurchmesser ist ab sofort für 149,95 Euro erhältlich. Die Version für größere Rohre kostet 199,95 Euro.