Smart Home

Eve Systems erweitert Motionblinds Upgrade Kit um neuen Motor

Autor-Bild
Von
|

Eve Systems stellt einen neuen Motor für kleinere Rollo-Größen im Motionblinds Upgrade Kit vor, der Matter- und Thread-Technologie bietet.

Eve Systems hat eine zweite Motor-Option für das Eve Motionblinds Upgrade Kit angekündigt, die kleinere Rohrdurchmesser unterstützt. Das beiliegende Adapterset ermöglicht den Einsatz in Rollo-Rohren mit einem Außendurchmesser von 25 bis 30 mm und einer Mindestbreite von 57 cm. Laut Unternehmensangaben erweitert dies die Kompatibilität und erlaubt mehr Haushalten, ihre bestehenden Rollos einfach zu motorisieren.

Funktionen und Installation des Motionblinds Upgrade Kit

Das Upgrade Kit lässt sich ohne Verkabelung installieren und umfasst Träger, Blenden sowie das Adapterset zur Fixierung des Motors. Über den Matter-QR-Setup-Code wird der Motor ins Smart Home eingebunden.

Die Steuerung erfolgt über die Eve-App für iPhone und iPad oder über jede Matter-kompatible Plattform. Nutzer können Zeitpläne, Automationen und die „Adaptive Beschattung“ einrichten, die den Rollo-Betrieb abhängig vom Sonnenstand reguliert.

Vorteile laut Unternehmensangaben

  • Nachhaltige Nachrüstung statt Neukauf
  • USB-C-Ladung mit bis zu einem Jahr Akkulaufzeit
  • Einfache App-Integration für Automationen
  • Kompatibel mit zahlreichen Rollo-Fabrikaten

Der neue Motor für kleine Rohrdurchmesser ist ab sofort für 149,95 Euro erhältlich. Die Version für größere Rohre kostet 199,95 Euro.

Tarif Deal Sale

Drillisch startet neue Tarife – BIGSIM, sim24 und unlimited24 mit den besten Deals

Der Mobilfunkanbieter Drillisch startet am heutigen 3. Februar 2026 eine umfangreiche Tarifaktion mit zeitlich begrenzten Mobilfunkangeboten. Die Aktionen umfassen zahlreiche…

3. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Eve Systems erweitert Motionblinds Upgrade Kit um neuen Motor
Weitere Neuigkeiten
Sony WF-1000XM6: So sieht der neue Kopfhörer aus
in Audio
Tarif Deal Sale
Drillisch startet neue Tarife – BIGSIM, sim24 und unlimited24 mit den besten Deals
in Tarife
Ice 4 Baureihe 412
DB Navigator erhält Passkey-Funktion
in Mobilität
Apple denkt über noch ein ganz neues iPhone nach
in Smartphones
Nintendo Switch Alle Modelle
Die Switch ist die erfolgreichste Konsole von Nintendo
in Gaming
Audi A2 e-tron kommt: Der Kompakte steht 2026 an
in Mobilität
Euro Europa Eu
Europäische Zahlungsanbieter schmieden Allianz gegen US-Giganten
in Fintech
Analogue 3D: Firmware-Update zur Neuinterpretation des N64 veröffentlicht
in Firmware und OS
Raisin baut Kontofunktionen aus und plant neues Kinderdepot
in Fintech
Firefox bündelt KI-Funktionen in zentralen Einstellungen
in Devs und Geeks