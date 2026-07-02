EWE dreht am Glasfaser-Tempo und senkt den Einstiegspreis
EWE führt ein neues Glasfaser-Portfolio mit höheren Upload-Geschwindigkeiten und neuen Tarifstufen ein.
EWE hat sein Glasfaserangebot überarbeitet und bietet künftig vier Tarife mit angepassten Bandbreitenprofilen an. Nach Unternehmensangaben reagiert der Anbieter damit auf steigende Anforderungen durch Homeoffice, Streaming, Gaming und die gleichzeitige Nutzung mehrerer internetfähiger Geräte in Haushalten und Unternehmen.
Neu sind insbesondere die höheren Upload-Geschwindigkeiten in allen Tarifstufen. Angeboten werden künftig Anschlüsse mit 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s im Download. Die Uploadraten liegen jeweils bei 75, 150, 300 beziehungsweise 500 Mbit/s.
EWE erweitert Glasfaser-Tarife mit mehr Upload-Leistung
Die wichtigsten Tarifdaten im Überblick:
- Glasfaser 150 mit 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload
- Glasfaser 300 mit 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload
- Glasfaser 600 mit 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload
- Glasfaser 1000 mit 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload
Alle Tarife kosten in den ersten drei Monaten 19,99 Euro monatlich. Anschließend gelten reguläre Preise zwischen 43,99 Euro und 68,99 Euro pro Monat. Zusätzlich fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 59,99 Euro an.
Zum Leistungsumfang gehören außerdem eine Festnetz- und eine Mobilfunk-Flatrate. Nach Angaben von EWE soll das neue Angebot sowohl Privatkunden als auch Gewerbekunden ansprechen.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
in Provider
in Handel
in Mobilität
in Mobilität
in Fintech
in Tarife
in Internes
in Gaming
in Computer
in Smartphones