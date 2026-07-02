News

EWE dreht am Glasfaser-Tempo und senkt den Einstiegspreis

Autor-Bild
Von
|
Ewe Logo

EWE führt ein neues Glasfaser-Portfolio mit höheren Upload-Geschwindigkeiten und neuen Tarifstufen ein.

EWE hat sein Glasfaserangebot überarbeitet und bietet künftig vier Tarife mit angepassten Bandbreitenprofilen an. Nach Unternehmensangaben reagiert der Anbieter damit auf steigende Anforderungen durch Homeoffice, Streaming, Gaming und die gleichzeitige Nutzung mehrerer internetfähiger Geräte in Haushalten und Unternehmen.

Neu sind insbesondere die höheren Upload-Geschwindigkeiten in allen Tarifstufen. Angeboten werden künftig Anschlüsse mit 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s im Download. Die Uploadraten liegen jeweils bei 75, 150, 300 beziehungsweise 500 Mbit/s.

Congstar

congstar senkt die Kosten für Zuhause-Tarife mit einem Bonus

Das Unternehmen congstar gewährt Neukunden bis Ende August einen Bonus von bis zu 200 Euro auf Zuhause-Tarife. Die Bonusaktion läuft…

2. Juli 2026 | Jetzt lesen →

EWE erweitert Glasfaser-Tarife mit mehr Upload-Leistung

Die wichtigsten Tarifdaten im Überblick:

  • Glasfaser 150 mit 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload
  • Glasfaser 300 mit 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload
  • Glasfaser 600 mit 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload
  • Glasfaser 1000 mit 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload

Alle Tarife kosten in den ersten drei Monaten 19,99 Euro monatlich. Anschließend gelten reguläre Preise zwischen 43,99 Euro und 68,99 Euro pro Monat. Zusätzlich fällt ein einmaliger Bereitstellungspreis von 59,99 Euro an.

Zum Leistungsumfang gehören außerdem eine Festnetz- und eine Mobilfunk-Flatrate. Nach Angaben von EWE soll das neue Angebot sowohl Privatkunden als auch Gewerbekunden ansprechen.

Zu den EWE-Internettarifen →


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / EWE dreht am Glasfaser-Tempo und senkt den Einstiegspreis
Weitere Neuigkeiten
Congstar
congstar senkt die Kosten für Zuhause-Tarife mit einem Bonus
in Provider
Schweden vollzieht die Bargeld-Wende
in Handel
Kaufland
Kaufland halbiert die Preise an Elektroauto-Ladesäulen
in Mobilität
Mercedes-Fahrzeuge melden jetzt Schlaglöcher und Behörden hören zu
in Mobilität
Bunq
bunq erhöht die Zinsen
in Fintech
1und1 Header Logo
1&1 stellt Mobilfunktarife um und senkt mehrere Preise deutlich
in Tarife
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes
Xbox Series X Mit Controller
Das Ende der Disc: Microsoft will eure Xbox-Spiele digitalisieren
in Gaming
Apple Macbook Pro 2021 Header
MacBook Pro: Apple plant ganz neues Basismodell
in Computer
Samsung Galaxy S24 Ultra Front
„Völlig falsch“: Elon Musk dementiert Pläne für KI-Smartphone
in Smartphones