News

EzFrame ist eine Desktop-Anwendung für Samsung The Frame TV

Autor-Bild
Von
|
Samsung The Frame

Die Desktop-Anwendung EzFrame ermöglicht eine unkomplizierte Verwaltung von Samsung The Frame TVs.

EzFrame ist eine kostenfreie Software, die es Nutzern erlaubt, Kunstwerke bzw. einfach Bilder direkt auf einem Frame TV anzuzeigen und zu verwalten. Die App läuft vollständig lokal und soll teure Abonnements für den Art Store oder komplexe SmartThings-Workflows ersetzen.

Sie unterstützt macOS, Windows und Linux und erfordert, dass Computer und TV im selben Netzwerk betrieben werden. Empfohlen werden Frame TV Modelle ab 2024.

Wesentliche Funktionen der EzFrame App

  • Automatische Geräteerkennung ohne manuelle IP-Eingabe
  • Drag-&-Drop-Upload von Bildern mit 4K-Optimierung
  • Verwaltung der Kunstbibliothek, inklusive Massenoperationen
  • Vollständige TV-Steuerung über Hotkeys
  • Anpassung von Passepartouts mit zusätzlichen, versteckten Varianten

Installation und Systemanforderungen

Die Anwendung ist als ausführbare Datei für verschiedene Plattformen verfügbar. Nutzer müssen auf macOS und Windows möglicherweise Gatekeeper oder SmartScreen umgehen, da die App nicht signiert ist.

Laut Entwickler werden keine Daten gesammelt, und die Nutzung erfolgt ausschließlich über das lokale Netzwerk. Die App wurde nicht auf allen Frame TV Modellen getestet, und einige erweiterte Funktionen können je nach Modell eingeschränkt sein.

Ich finde, dass EzFrame für Besitzer eines Frame TV eine praktische und lokal laufende Lösung zur Verwaltung von digitalen Kunstwerken bietet, auch wenn Einschränkungen bei der Kompatibilität und Sicherheitswarnungen berücksichtigt werden müssen. Ich selbst nutze keinen Frame TV, kann die App daher nicht ausprobieren.

Vodafone macht Netflix super günstig: nur 2,99 € für Bestandskunden

Vodafone macht sein Entertainment-Angebot noch attraktiver: Wer Netflix direkt über Vodafone bucht, zahlt das Standard-Abo mit Werbung nur 2,99 € statt…

23. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / EzFrame ist eine Desktop-Anwendung für Samsung The Frame TV
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video: LOL Staffel 7 hat ein Datum
in News
Dkb Header
DKB erhöht Festgeldzinsen: Jetzt noch Bonusaktion sichern
in Fintech | Update
Volkswagen streicht überraschend das Luxus-Elektroauto
in Mobilität
Hanseatic Bank erhöht deine Flexibilität – GenialCard & GoldCard mit neuen Limits
in Fintech
Swk Bank
SWK Bank erhöht Festgeld-Zinsen für mehrere Laufzeiten
in Fintech
Vodafone macht Netflix super günstig: nur 2,99 € für Bestandskunden
in Vodafone
Gefahr auf Rolltreppen: Defekte Anlagen sorgen bundesweit für Stilllegungen
in Mobilität
E-Auto-Brandgefahr: GDV fordert neue Sicherheitsregeln für Batterien und Transporte
in Mobilität
Skoda Epiq 2026: ADAC begeistert von kompaktem Elektro-SUV
in Mobilität
Mehr Zinsen bei der Postbank: So lange gilt die neue Tagesgeld-Aktion
in Fintech