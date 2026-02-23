EzFrame ist eine Desktop-Anwendung für Samsung The Frame TV

Die Desktop-Anwendung EzFrame ermöglicht eine unkomplizierte Verwaltung von Samsung The Frame TVs.

EzFrame ist eine kostenfreie Software, die es Nutzern erlaubt, Kunstwerke bzw. einfach Bilder direkt auf einem Frame TV anzuzeigen und zu verwalten. Die App läuft vollständig lokal und soll teure Abonnements für den Art Store oder komplexe SmartThings-Workflows ersetzen.

Sie unterstützt macOS, Windows und Linux und erfordert, dass Computer und TV im selben Netzwerk betrieben werden. Empfohlen werden Frame TV Modelle ab 2024.

Wesentliche Funktionen der EzFrame App

Automatische Geräteerkennung ohne manuelle IP-Eingabe

Drag-&-Drop-Upload von Bildern mit 4K-Optimierung

Verwaltung der Kunstbibliothek, inklusive Massenoperationen

Vollständige TV-Steuerung über Hotkeys

Anpassung von Passepartouts mit zusätzlichen, versteckten Varianten

Installation und Systemanforderungen

Die Anwendung ist als ausführbare Datei für verschiedene Plattformen verfügbar. Nutzer müssen auf macOS und Windows möglicherweise Gatekeeper oder SmartScreen umgehen, da die App nicht signiert ist.

Laut Entwickler werden keine Daten gesammelt, und die Nutzung erfolgt ausschließlich über das lokale Netzwerk. Die App wurde nicht auf allen Frame TV Modellen getestet, und einige erweiterte Funktionen können je nach Modell eingeschränkt sein.

Ich finde, dass EzFrame für Besitzer eines Frame TV eine praktische und lokal laufende Lösung zur Verwaltung von digitalen Kunstwerken bietet, auch wenn Einschränkungen bei der Kompatibilität und Sicherheitswarnungen berücksichtigt werden müssen. Ich selbst nutze keinen Frame TV, kann die App daher nicht ausprobieren.