Weihnachten 2025: Das Jahr der schlechten KI-Werbung

Die Ära der Werbeclips, die komplett mit KI generiert wurden, ist da. Immer mehr Unternehmen verzichten auf echte Menschen oder Dinge und lassen ihre Clips nur mit KI erstellen, wie Google erst vor wenigen Wochen bei Thanksgiving zeigte.

Vor ein paar Tagen sorgte dann Coca-Cola für Kritik, als man den neuen Werbeclip für Weihnachten 2025 veröffentlichte und bekannt wurde, dass dieser mit KI erstellt wurde. Was auch daran lag, dass der Werbeclip eine schlechtere Qualität bietet.

Bei McDonalds dachte man sich, dass man auch ein paar Euro sparen kann, und hat in den Niederlanden die Agentur „TBWA\NEBOKO“ beauftragt, die jetzt ebenfalls einen Weihnachts-Werbeclip erstellt haben, der komplett mit KI erstellt wurde.

Man wirbt mit der „schrecklichsten Zeit des Jahres“ und das trifft in diesem Jahr in der Tat auf die miserablen KI-Werbeclips zu. Sie sehen aus, als ob das jemand in 5 Minuten mit 2-3 Sätzen in einem Chatbot erstellt hat, was vermutlich stimmt.

Doch das dürfte die Zukunft sein, denn die KI wird besser, in ein paar Jahren wird man die generierten Inhalte nicht mehr von echten unterscheiden können und es ist sicher deutlich günstiger. Ich glaube, dass „echte“ Werbung eher eine Seltenheit wird, die man sich „leisten muss“. Schön, wenn das Unternehmen aber machen.

