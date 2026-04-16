Facebook will auf deine Fotogalerie zugreifen

Das Unternehmen Meta führt in der EU und im Vereinigten Königreich eine neue Facebook-Funktion für Kamera-Vorschläge ein.

Die Funktion steht ab sofort optional zur Verfügung und schlägt Nutzern Fotos und Videos aus ihrer lokalen Fotogalerie vor. Ziel sei es laut Unternehmensangaben, das Teilen persönlicher Inhalte zu vereinfachen und kreative Bearbeitungen wie Collagen oder kurze Videos automatisch anzubieten.

Die Vorschläge erscheinen ausschließlich für den Nutzer selbst und können vor einer Veröffentlichung überprüft werden. Die Aktivierung erfolgt freiwillig und lässt sich jederzeit in den Einstellungen wieder deaktivieren, so Meta.

Neue Facebook-Funktion für Kamera-Vorschläge in Europa

Facebook analysiert nach Zustimmung Inhalte aus dem Fotoalbum der User, um besonders geeignete Momente herauszufiltern. Die Ergebnisse werden in Bereichen wie Stories, Feed oder Erinnerungen angezeigt und sollen laut Meta die Auffindbarkeit relevanter Inhalte verbessern.

Wichtige Punkte zur Funktion:

Opt-in erforderlich und jederzeit deaktivierbar

Vorschläge bleiben privat sichtbar

Keine Nutzung für Werbezwecke laut Meta

Sharing erfolgt ausschließlich durch den Nutzer

Meta betont, dass Medieninhalte aus der Kamera-Galerie nicht für personalisierte Werbung oder KI-Training verwendet werden, sofern sie nicht aktiv geteilt werden.

Ich persönlich sehe die Funktion kritisch, da sie trotz Opt-in tief in persönliche Inhalte eingreift und die Grenze zwischen Komfort und Privatsphäre weiter verwischt.