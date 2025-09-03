Marktgeschehen

Fahrzeugzulassungen im August: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland

Im August 2025 wurden insgesamt 207.229 Pkw neu zugelassen, was einem Anstieg von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Automarkt zeigt dabei unterschiedliche Entwicklungen nach Marken, Segmenten und Antriebsarten.

Bei den Neuzulassungen entfielen 64,4 Prozent (+3,9 %) auf gewerbliche Zulassungen und 35,5 Prozent (+7,4 %) auf private Käufer. Unter den deutschen Marken verzeichnete MAN mit +47,6 Prozent den stärksten Zuwachs, gefolgt von BMW (+15,3 %/9,0 %), Audi (+13,2 %/7,4 %) und Ford (+10,6 %/4,5 %).

Rückgänge gab es bei Smart (-36,5 %/0,2 %), Opel (-9,9 %/5,3 %), Porsche (-9,7 %/0,8 %) und Mercedes (-1,5 %/9,2 %). VW blieb mit einem Anteil von 18,1 Prozent anteilsstärkste deutsche Marke.

Marktentwicklung bei Importmarken und Segmenten

Bei den Importmarken mit mindestens fünfstelligen Zulassungen legte Seat am stärksten zu (+20,1 %/6,1 %), während Skoda (14.472 Pkw/+0,1 %/7,0 %) volumenstärkste Importmarke blieb.

Weitere Zuwächse meldeten Citroen (+36,0 %/2,0 %), Dacia (+15,5 %/2,5 %), Renault (+10,9 %/2,0 %) und Fiat (+7,9 %/2,1 %). Rückgänge gab es bei Peugeot (-12,1 %/2,1 %), Kia (-11,5 %/2,3 %), Hyundai (-7,2 %/3,6 %) und Toyota (-6,6 %/3,1 %).

Stärkste Segmente im August 2025

  • SUVs: 34,4 % Anteil, +12,8 %
  • Kompaktklasse: 15,8 %, -1,1 %
  • Kleinwagen: 12,5 %, -0,6 %
  • Geländewagen: 10,7 %, +6,5 %
  • Utilities: 4,9 %, +42,4 %
  • Mini-Vans: 0,8 %, +19,5 %

82.578 Neuwagen verfügten über einen hybriden Antrieb (39,8 %/+19,1 %), darunter 23.973 Plug-in-Hybride (11,6 %/+76,7 %). Elektro-Pkw (BEV) lagen bei 39.367 Einheiten (19,0 %/+45,7 %). Weitere Antriebsarten: flüssiggasbetriebene Pkw 795 (-16,6 %/0,4 %), Benzinmotor 57.253 (-18,2 %/27,6 %), Diesel 27.219 (-9,2 %/13,1 %), Wasserstoff 2 Pkw. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß sank um -10,9 % auf 105,0 g/km.

Im Nutzfahrzeugbereich stiegen vor allem die Kraftomnibusse (+85,6 %), während „sonstige Kfz“ (-7,1 %) zurückgingen. Bei Krafträdern wurden 15.215 Neuzulassungen (-23,8 %) registriert. Insgesamt wurden 252.609 Kfz (+3,5 %) und 19.171 Kfz-Anhänger (-6,2 %) erstmals in den Verkehr gebracht.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wechselten 607.291 Kfz (-4,2 %) und 37.281 Kfz-Anhänger (-1,2 %) den Besitzer, einzig Sattelzugmaschinen stiegen (+10,5 %).

Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein

Porsche hat den 718er laut Autocar als Verbrenner komplett eingestellt. Man wird die aktuellen Bestellungen noch fertigen, aber keine neuen…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Ferdi 🏆
    sagt am

    BEV bei 19%? Stark!

    1. Robert 🌀
      sagt am zu Ferdi ⇡

      Na ja https://www.mobiflip.de/kfz-verband-warnt-elektroauto-zahlen-sind-geschoent/

