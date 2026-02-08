Mein Tipp der Woche: Fallout (Serie bei Amazon Prime Video)

Diese Woche erschien das Finale der zweiten Staffel von Fallout und mir hat diese Staffel wieder sehr viel Spaß gemacht, daher ist die Serie nach knapp zwei Jahren ein weiteres Mal mein Tipp der Woche. Die Serie wird von Amazon produziert und ist exklusiv bei Prime Video verfügbar. Beide Staffeln beinhalten jeweils 8 Episoden.

Fallout erzählt die Geschichten mehrere Charaktere in einer dystopischen Welt, die von einem Atomkrieg zerstört wurde und basiert auf der Spielreihe von Bethesda Studios. Muss man die Spiele gezockt haben? Nein, habe ich nie, macht auch so Spaß. Ich weiß nicht, wie die Serie für Fans der Fallout-Spiele ist (sagt es mir gerne).

So viel kann und will ich zur Story gar nicht sagen, immerhin ist das ein Tipp für die Serie und nicht nur für Staffel 2, die ich am Anfang übrigens noch mittelmäßig fand, die aber vor allem gegen Ende aufdrehte. Spannende Charaktere, interessante Welt, hochwertig produziert und ein fantastischer Soundtrack (Ramin Djawadi ♥️).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

