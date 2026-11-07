Farizon SV: Neuer Elektrotransporter soll Ladepausen verkürzen

Der Hersteller Farizon stellt am 9. November den Elektrotransporter SV des Modelljahres 2027 mit einem Schwerpunkt auf schnellem Laden vor.

Die Geely-Tochter präsentiert das überarbeitete Nutzfahrzeug in Königswinter bei Bonn. Im Mittelpunkt steht eine neue Auslegung der Batterietechnik, die insbesondere gewerblichen Kunden kürzere Ladeunterbrechungen ermöglichen soll. Konkrete technische Leistungsdaten nennt Farizon bislang allerdings nicht.

Farizon SV soll kurze Ladepausen besser nutzen

Herzstück ist eine auf hohe Ladeleistungen ausgelegte CTP-S-Batterie. Nach Herstellerangaben soll sie ermöglichen, auch kurze Standzeiten zum Nachladen zu nutzen. Das könnte vor allem für Lieferdienste, Handwerksbetriebe und Flottenbetreiber interessant sein, deren Fahrzeuge täglich mehrere Touren absolvieren.

Wie schnell der neue Farizon SV tatsächlich lädt, bleibt vorerst offen. Weder maximale Ladeleistung noch konkrete Ladezeiten oder Reichweiten für das Modelljahr 2027 werden genannt. Damit lässt sich der praktische Fortschritt gegenüber dem bisherigen Modell noch nicht beziffern.

Weitere Merkmale des Farizon SV:

Unterschiedliche Fahrzeuggrößen und Laderaumkonfigurationen

Einsatzmöglichkeiten für Lieferverkehr, Handwerk und regionale Logistik

Umfassende Fahrerassistenzsysteme

Fünf Sterne im Euro-NCAP-Sicherheitsprogramm für leichte Nutzfahrzeuge

Die Sicherheitsbewertung hat der Farizon SV bereits erhalten. Sie bezieht sich somit nicht auf einen neu durchgeführten Test des Modelljahres 2027.

Für gewerbliche Kunden ist der Ansatz durchaus interessant. Schließlich zählt bei einem Transporter nicht allein die Reichweite, sondern auch die Zeit, in der er tatsächlich arbeiten kann. Ob Farizon hier einen spürbaren Vorteil bietet, werden erst die konkreten Ladeleistungen zeigen.

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