Mobilität

Fast 60.000 Euro: Neuer VW ID.3 Neo kann konfiguriert werden

Autor-Bild
Von
Google News
| 10 Kommentare

Volkswagen hat den Konfigurator für den neuen VW ID.3 Neo online gestellt und ich spiele sowas immer wieder gerne durch. Interessant ist vor allem, wie viel das Auto kostet, wenn man es so konfiguriert, wie es die Marke den Medien gezeigt hat.

Also habe ich mal den großen Akku genommen, mehr Leistung, die Wärmepumpe (ja, die kostet immer noch Aufpreis), abgedunkelte Scheiben, eine andere Farbe, die neuen Felgen und siehe da, schon stehen da 57.205 Euro bei Volkswagen.

Gut, ein paar Dinge habe ich geraten, denn ich weiß nicht, ob die Autos vor Ort das Fahrdynamikpaket DCC hatten, aber darauf kam es jetzt auch nicht an. Und nein, das ist auch nicht der neue VW ID.3 GTI, das ist nur ein normaler VW ID.3 Neo.

Die Basis (nennt man „Style“) startet bei 38.895 Euro, da kann man dann noch bis Ende Juni den aktuellen Bonus von VW (4.000 Euro) abziehen. Doch auch dieser Neustart mit dem „True Volkswagen“ startet sehr teuer, was aber zu erwarten war.

Natürlich benötigt man nicht die volle Hütte, aber die Basis sehe ich auch kritisch bei diesem Preis, schaut also gerne mal selbst im Konfigurator von VW vorbei, dann seht ihr, wo ihr landen würdet. Mein VW ID.3 Neo würde bei mindestens 45.000 Euro liegen, wobei, die Wärmepumpe ist wichtig, es wären doch ca. 46.000 Euro.

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header

GTI wird elektrisch: Volkswagen beendet das GTX-Branding

Es hat sich immer wieder angedeutet und spätestens seit der Ankündigung des VW ID.3 GTI war die Sache eigentlich klar,…

16. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden10 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dieseldieter 🏅
    sagt am

    Also der neue ID3 Golf neo kostet in der Basis 33k Euro. nach Abzug des Dauerrabatt von 44k Euro gibts den neuen alten wieder für 29k Euro als Buchhaltermodell beim Händler

    Antworten
  2. Dom 🏆
    sagt am

    Es muss ja einen „natürlichen“ Unterschied zwischen ID Polo und ID 3 Neo geben.

    Antworten
  3. René Hesse ♾️
    sagt am

    Ich läge bei knapp 49.000 € und da hab ich eigentlich nur die Basics gewählt. Für dieses kleine Auto schon hart. 😄 Der Konfigurator ist aber auch ziemlich kleinteilig und verwirrend, ich hab zum Beispiel nicht gesehen, ob eine Anhängerkupplung jetzt schon dabei ist oder nicht.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu René Hesse ⇡

      Da legst Du noch ein „paar“ Euro drauf, dann hat man den EV6 GT volle Hütte für 70K

      Antworten
      1. Stefan K. 🔆
        sagt am zu faceofingo ⇡

        ….und holt sich Stress in anderer Form mit der potenziellen ICCU-Problematik ins Haus. Na ob das so erstrebenswert ist, weiß ich ja nicht. ^^

        Antworten
        1. faceofingo 🌀
          sagt am zu Stefan K. ⇡

          Och, das ist eine Hassliebe. 😉
          Bei meiner ICCU musste ich noch 3,5 Monate warten, mittlerweile ist der Wechsel wie bei einem Formel1 Boxenstopp, morgens gebracht und abends abgeholt. Je nach Händler; Luftdruck; Uhrzeit und weiteren homöopathischen Bestandteilen wird die 12V Batterie kostenlos mit gewechselt

          Antworten
      2. Philipp 🔆
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Ja also so 20 000 Euro unterschied ist ja auch fast nichts. Hab ich auch immer irgendwo in der Arschtasche stecken für denn Fall dass die Obdachlosen in der Unterführung keine Karte Zahlung akzeptieren.

        Antworten
      3. rogh 💎
        sagt am zu faceofingo ⇡

        Oder weniger für einen größeren Tesla mit echtem OTA :D

        Man merkt, dass VW primär von Firmenkunden lebt und die paar treuen privaten Kunden nimmt man gerne zum überhöhten Preis dankbar an.

        Und dann natürlich der Klassiker: aber das ist UVP, man bekommt doch den Wagen auf dem Bazar für 30% weniger. Immer. Inkl Fußmatte!

        Antworten
    2. Dieseldieter 🏅
      sagt am zu René Hesse ⇡

      Anhängerkupplung der rubbing Gag aus dem Internetforum. 10 Prozent haben nur einen Anhänger und gerade mal 15 Prozent die entsprechenden Führerscheine BE.

      Antworten
      1. René Hesse ♾️
        sagt am zu Dieseldieter ⇡

        Ich habe auch keinen Anhänger, aber vier Fahrräder in der Familie und zwei Fahrradträger für die Anhängerkupplung, und das nutze ich auch regelmäßig und darauf will ich auch nicht mehr verzichten.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Fast 60.000 Euro: Neuer VW ID.3 Neo kann konfiguriert werden
Weitere Neuigkeiten
Young Sherlock: Prime Video bestellt zweite Staffel
in Unterhaltung
Surface Geräte Headerbild
Microsoft: Surface-Laptops gehen Schritt zu OLED
in Computer
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Mai 2026
in Unterhaltung
Rewe Und Penny App Bonus
App-Rabatte sind legal, aber kundenfreundlich ist daran herzlich wenig
in Kommentar
The All Electric Volkswagen Id.3 Gtx
Deutscher Automarkt: Elektroanteil steigt deutlich im ersten Quartal 2026
in Mobilität
Diese Ring-Funktion erkennt jetzt deine Familie automatisch
in Smart Home
Dropbox integriert neue Apps in ChatGPT
in Dienste
Postbank Zentrale
3 Prozent sichern: Postbank lockt Geschäftskunden mit Zinsaktion
in Fintech
simplebanking mit Update: Verbesserte Darstellung und Planung im Banking-Alltag
in Software
Google Pixelbook Go Header
Google könnte neuen Pixel Laptop entwickeln
in Computer