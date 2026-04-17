Fast 60.000 Euro: Neuer VW ID.3 Neo kann konfiguriert werden
Volkswagen hat den Konfigurator für den neuen VW ID.3 Neo online gestellt und ich spiele sowas immer wieder gerne durch. Interessant ist vor allem, wie viel das Auto kostet, wenn man es so konfiguriert, wie es die Marke den Medien gezeigt hat.
Also habe ich mal den großen Akku genommen, mehr Leistung, die Wärmepumpe (ja, die kostet immer noch Aufpreis), abgedunkelte Scheiben, eine andere Farbe, die neuen Felgen und siehe da, schon stehen da 57.205 Euro bei Volkswagen.
Gut, ein paar Dinge habe ich geraten, denn ich weiß nicht, ob die Autos vor Ort das Fahrdynamikpaket DCC hatten, aber darauf kam es jetzt auch nicht an. Und nein, das ist auch nicht der neue VW ID.3 GTI, das ist nur ein normaler VW ID.3 Neo.
Die Basis (nennt man „Style“) startet bei 38.895 Euro, da kann man dann noch bis Ende Juni den aktuellen Bonus von VW (4.000 Euro) abziehen. Doch auch dieser Neustart mit dem „True Volkswagen“ startet sehr teuer, was aber zu erwarten war.
Natürlich benötigt man nicht die volle Hütte, aber die Basis sehe ich auch kritisch bei diesem Preis, schaut also gerne mal selbst im Konfigurator von VW vorbei, dann seht ihr, wo ihr landen würdet. Mein VW ID.3 Neo würde bei mindestens 45.000 Euro liegen, wobei, die Wärmepumpe ist wichtig, es wären doch ca. 46.000 Euro.
Also der neue ID3 Golf neo kostet in der Basis 33k Euro. nach Abzug des Dauerrabatt von 44k Euro gibts den neuen alten wieder für 29k Euro als Buchhaltermodell beim Händler
Es muss ja einen „natürlichen“ Unterschied zwischen ID Polo und ID 3 Neo geben.
Ich läge bei knapp 49.000 € und da hab ich eigentlich nur die Basics gewählt. Für dieses kleine Auto schon hart. 😄 Der Konfigurator ist aber auch ziemlich kleinteilig und verwirrend, ich hab zum Beispiel nicht gesehen, ob eine Anhängerkupplung jetzt schon dabei ist oder nicht.
Da legst Du noch ein „paar“ Euro drauf, dann hat man den EV6 GT volle Hütte für 70K
….und holt sich Stress in anderer Form mit der potenziellen ICCU-Problematik ins Haus. Na ob das so erstrebenswert ist, weiß ich ja nicht. ^^
Och, das ist eine Hassliebe. 😉
Bei meiner ICCU musste ich noch 3,5 Monate warten, mittlerweile ist der Wechsel wie bei einem Formel1 Boxenstopp, morgens gebracht und abends abgeholt. Je nach Händler; Luftdruck; Uhrzeit und weiteren homöopathischen Bestandteilen wird die 12V Batterie kostenlos mit gewechselt
Ja also so 20 000 Euro unterschied ist ja auch fast nichts. Hab ich auch immer irgendwo in der Arschtasche stecken für denn Fall dass die Obdachlosen in der Unterführung keine Karte Zahlung akzeptieren.
Oder weniger für einen größeren Tesla mit echtem OTA :D
Man merkt, dass VW primär von Firmenkunden lebt und die paar treuen privaten Kunden nimmt man gerne zum überhöhten Preis dankbar an.
Und dann natürlich der Klassiker: aber das ist UVP, man bekommt doch den Wagen auf dem Bazar für 30% weniger. Immer. Inkl Fußmatte!
Anhängerkupplung der rubbing Gag aus dem Internetforum. 10 Prozent haben nur einen Anhänger und gerade mal 15 Prozent die entsprechenden Führerscheine BE.
Ich habe auch keinen Anhänger, aber vier Fahrräder in der Familie und zwei Fahrradträger für die Anhängerkupplung, und das nutze ich auch regelmäßig und darauf will ich auch nicht mehr verzichten.