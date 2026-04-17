Fast 60.000 Euro: Neuer VW ID.3 Neo kann konfiguriert werden

Volkswagen hat den Konfigurator für den neuen VW ID.3 Neo online gestellt und ich spiele sowas immer wieder gerne durch. Interessant ist vor allem, wie viel das Auto kostet, wenn man es so konfiguriert, wie es die Marke den Medien gezeigt hat.

Also habe ich mal den großen Akku genommen, mehr Leistung, die Wärmepumpe (ja, die kostet immer noch Aufpreis), abgedunkelte Scheiben, eine andere Farbe, die neuen Felgen und siehe da, schon stehen da 57.205 Euro bei Volkswagen.

Gut, ein paar Dinge habe ich geraten, denn ich weiß nicht, ob die Autos vor Ort das Fahrdynamikpaket DCC hatten, aber darauf kam es jetzt auch nicht an. Und nein, das ist auch nicht der neue VW ID.3 GTI, das ist nur ein normaler VW ID.3 Neo.

Die Basis (nennt man „Style“) startet bei 38.895 Euro, da kann man dann noch bis Ende Juni den aktuellen Bonus von VW (4.000 Euro) abziehen. Doch auch dieser Neustart mit dem „True Volkswagen“ startet sehr teuer, was aber zu erwarten war.

Natürlich benötigt man nicht die volle Hütte, aber die Basis sehe ich auch kritisch bei diesem Preis, schaut also gerne mal selbst im Konfigurator von VW vorbei, dann seht ihr, wo ihr landen würdet. Mein VW ID.3 Neo würde bei mindestens 45.000 Euro liegen, wobei, die Wärmepumpe ist wichtig, es wären doch ca. 46.000 Euro.