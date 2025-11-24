Final Fantasy VII Remake: Nintendo Switch-Version benötigt knapp 40% des Speicherplatzes
Dass Videospiele heute immer größer werden und somit mehr Speicherplatz benötigen, ist nichts neues. Daher gewinnt erweiterbarer Speicherplatz bei Konsolen wie der PlayStation 5 (Pro) oder der Xbox Series S und X immer mehr an Bedeutung. Die neue Version von Final Fantasy VII Remake Intergrade für die Nintendo Switch 2 könnte für die Besitzer der Konsole ebenfalls eine kleine Herausforderung darstellen.
Groß, größer, Final Fantasy VII Remake Integrade
Denn für das im Januar 2026 erscheinende Spiel werden je nach Version 90 bis 99 GB Speicherplatz benötigt, um es auf der Nintendo Switch 2 zu zocken. Das entspricht ungefähr 40% des gesamten Speicherplatzes der Nintendo Switch 2.
Aufgrund der Größe des Spiels wird es als Game-Key-Card umgesetzt, was nicht verwundert, da das größte Spielmodul für die Nintendo Switch „nur“ 64 GB umfassen kann. Ich bin absolut kein Fan der Game-Key Card und habe bereits in der Vergangenheit sehr ausführlich unter anderem die Gründe dafür erläutert.
Für manche Besitzer ist daher der Kauf einer microSD-Express-Karte notwendig, um das Spiel zu zocken – oder sie müssen Platz auf dem internen Speicher schaffen, sofern sie bereits zuvor einige Spiele darauf gespeichert haben.
Wieso man dann nicht einfach 2 Karten beilegt. Ich verstehe auch nicht wieso die Karten auf 64GB begrenzt sind. Mittlerweile gibt’s es mehrere Tera Byte als microsd Karte die deutlich kleiner sind als die Switch Game Cards. Wer übrigens eine Switch 2 Microsdxc Express Karte benötigt kann aktuell noch eine 512GB Karte für 88€ zur Black Friday Woche bei MediaMarkt bekommen, was ein echt guter Kurs ist.