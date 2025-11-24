Final Fantasy VII Remake: Nintendo Switch-Version benötigt knapp 40% des Speicherplatzes

Dass Videospiele heute immer größer werden und somit mehr Speicherplatz benötigen, ist nichts neues. Daher gewinnt erweiterbarer Speicherplatz bei Konsolen wie der PlayStation 5 (Pro) oder der Xbox Series S und X immer mehr an Bedeutung. Die neue Version von Final Fantasy VII Remake Intergrade für die Nintendo Switch 2 könnte für die Besitzer der Konsole ebenfalls eine kleine Herausforderung darstellen.

Groß, größer, Final Fantasy VII Remake Integrade

Denn für das im Januar 2026 erscheinende Spiel werden je nach Version 90 bis 99 GB Speicherplatz benötigt, um es auf der Nintendo Switch 2 zu zocken. Das entspricht ungefähr 40% des gesamten Speicherplatzes der Nintendo Switch 2.

Correction to Final Fantasy VII Remake Intergrade storage requirements on Nintendo Switch 2.



Standard Edition: 90GB to 95GB

Limited Early Purchase Edition and Limited Early Purchase Digital Deluxe Editions: 93.8GB to 99GB.



The My Nintendo pages will be updated soon. — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) November 20, 2025

Aufgrund der Größe des Spiels wird es als Game-Key-Card umgesetzt, was nicht verwundert, da das größte Spielmodul für die Nintendo Switch „nur“ 64 GB umfassen kann. Ich bin absolut kein Fan der Game-Key Card und habe bereits in der Vergangenheit sehr ausführlich unter anderem die Gründe dafür erläutert.

Für manche Besitzer ist daher der Kauf einer microSD-Express-Karte notwendig, um das Spiel zu zocken – oder sie müssen Platz auf dem internen Speicher schaffen, sofern sie bereits zuvor einige Spiele darauf gespeichert haben.