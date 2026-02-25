News

Fire TV App erhält umfangreiches Update

Autor-Bild
Von
|

Die überarbeitete Fire TV App ermöglicht ab sofort umfassende Steuerung und Medienverwaltung über Smartphones.

Der Rollout der neuen, kostenfreien Fire TV App hat heute begonnen und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen sein. Die App (iOS / Android) dient nicht mehr nur als Ersatzfernbedienung, sondern bietet Nutzern erweiterte Funktionen zur Mediensteuerung und Inhaltsverwaltung.

Funktionen der neuen Fire TV App im Überblick

Die App erlaubt Nutzern laut Unternehmensangaben:

  • Inhalte auf dem Smartphone zu durchsuchen und zu entdecken
  • Merkliste von überall aus zu verwalten
  • Titel direkt über das Smartphone auf dem Fernseher abzuspielen

Die Nutzung der App erweitert die Flexibilität bei der Fernsehsteuerung erheblich. Nutzer können Inhalte schneller finden und auf dem Fernseher starten, ohne die physische Fernbedienung zu verwenden. Amazon empfiehlt, die App regelmäßig zu aktualisieren, um alle Funktionen nutzen zu können.

