Ford bessert bei zwei Elektroautos nach

Ford frischt zwei seiner Elektroautos auf, so Autocar, und spendiert vor allem der Basis ein Upgrade. Falls man es so bezeichnen kann, denn beim Akku wechselt man bei Ford laut Quelle von NMC zu LFP, dafür gibt es etwas mehr Kapazität.

Die Reichweite steigt damit um etwa 70 km, der Capri soll damit in der Basis auf etwa 460 km Reichweite kommen und der Explorer auf etwa 444 km. Ich habe im Konfigurator in Deutschland geschaut, dort sind noch die alten Angaben zu sehen.

Ein neuer Motor mit 190 statt 170 PS sorgt für etwas mehr Leistung und 8 statt 8,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, weitere Details sind nicht bekannt. Ford sagt auch nicht, ob sich etwas beim Gewicht getan hat. Eine Pressemitteilung von Ford in Deutschland gibt es bisher auch nicht, wir wissen also bisher leider nicht mehr.

Bei den besseren Versionen scheint sich aber nichts zu ändern.

Mal schauen, ob das reicht und ob die Elektroautos mit VW-Technik in diesem Jahr etwas besser ankommen, denn die VW-Marken legen schon bald mit MEB+ nach, was ein technisch deutlich größerer Sprung sein wird. Es ist unklar, ob Ford auf MEB+ setzt, aber wenn, dann würde ich erst mit dem Modelljahr 2027 damit rechnen.

Nachtrag: Die Angaben wurden von Ford Deutschland bestätigt. Das sind auch die einzigen Neuerungen und es betrifft nur die Standard Range-Modelle bei Ford.