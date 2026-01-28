Volvo möchte noch eine Nummer größer werden

Mobilität

Die knapp 5 Meter des Volvo XC90 beziehungsweise Volvo EX90 reichen euch im Alltag nicht aus, ihr würde aber gerne ein Modell der Geely-Marke nutzen? Dann hat Håkan Samuelsson gute Nachrichten für euch, denn sowas ist in Planung.

Man schaut sich den Markt für noch größere SUVs an, so der Chef von Volvo bei Autocar, eine finale Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. Wobei so ein SUV-Modell in erster Linie für den Markt in den USA und China gedacht wäre.

Volvo könnte sich allerdings im Geely-Baukasten umschauen, denn in China gibt es den noch größeren Zeekr 9X oder auch den Lotus Eletre, diese Modelle wären wohl eine gute Basis für einen XC100 (der Chef deutet an, dass man Hybrid anstrebt).

  1. Timo 🌟
    sagt am

    Oh, prima, obwohl ein XC 1000 würde mehr Status bieten und noch besser zu den elend klein gebliebenen Parkplätzen passen…

    Gesendet von einem XC 90 Fahrer, der sein Auto tatsächlich liebt – aber sich immer fragt, wie sich das Auto wohl in Städten fährt /parkt.

