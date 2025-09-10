Mobilität

Ford deutet eine sehr große Ankündigung an

Autor-Bild
Von
|

Ford kündigte eigentlich erst im August das „nächste Kapitel“ der Marke an, doch das war es wohl noch nicht für 2025. Das Unternehmen hat diese Woche alle Fotos und Inhalte von vielen Accounts bei Instagram und Co. komplett gelöscht.

Stattdessen war für eine kurze Zeit nur eine Story zu sehen, in der man ein paar kleine Icons zeigte, darunter das Ford-Logo, das Mustang-Logo, einen Blitz, den Ford für Elektroautos nutzt, und es gab noch das bekannte Augen-Emoji (👀).

Es kommt nicht oft vor, dass Unternehmen alles löschen, sowas macht man nicht für ein kleines Detail. Was hat Ford geplant? Kommt ein neues Elektroauto? Ist ein neuer Elektro-Mustang geplant? Sehen wir vielleicht ein Rebranding der Marke?

Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3

Hyundai hat bereits kompakte und elektrische Modelle im Lineup, aber es fehlte bisher noch ein Modell der Ioniq-Reihe, welches eine…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
Weitere Neuigkeiten
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör
Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26
in Firmware und OS
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables
Bunq
Bunq feiert 10-jähriges Jubiläum und erreicht 20 Millionen Nutzer
in Fintech
Apple iPhone 17 Pro vorgestellt
in Smartphones
Apple Emergency Sos De Report Emergency
Apple verlängert kostenlosen Satellitenzugang für iPhone 14 und 15
in Dienste
Apple führt neues TechWoven für Zubehör ein
in Smartphones
Apple iPhone 17 vorgestellt
in Smartphones
Apple iPhone Air vorgestellt: Das dünnste iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones