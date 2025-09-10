Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
Ford kündigte eigentlich erst im August das „nächste Kapitel“ der Marke an, doch das war es wohl noch nicht für 2025. Das Unternehmen hat diese Woche alle Fotos und Inhalte von vielen Accounts bei Instagram und Co. komplett gelöscht.
Stattdessen war für eine kurze Zeit nur eine Story zu sehen, in der man ein paar kleine Icons zeigte, darunter das Ford-Logo, das Mustang-Logo, einen Blitz, den Ford für Elektroautos nutzt, und es gab noch das bekannte Augen-Emoji (👀).
Es kommt nicht oft vor, dass Unternehmen alles löschen, sowas macht man nicht für ein kleines Detail. Was hat Ford geplant? Kommt ein neues Elektroauto? Ist ein neuer Elektro-Mustang geplant? Sehen wir vielleicht ein Rebranding der Marke?
