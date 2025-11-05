Mobilität

Ford: Die günstigen Elektroautos „sind bald da“

Autor-Bild
Von
|

Ford hat den Fokus auf Elektroautos zwar etwas zurückgeschraubt, aber die Marke konzentriert sich jetzt etwas stärker auf preiswertere Modelle. Passend dazu hat man im Sommer eine ganz neue Plattform für günstige Elektroautos angekündigt.

Doch wie läuft es mit der „Ford Universal EV Platform“? Sehr gut, so Jim Farley, die Elektroautos für rund 30.000 Dollar sind „schon sehr bald da“. Die Entwicklung ist bald abgeschlossen und Ford testet auch schon die ersten Modelle. Angekündigt wurde bisher allerdings noch keins. Und es gibt noch eine offene Frage für uns.

In Deutschland baut man den Capri und Explorer mit der VW-Plattform, außerdem auch einen elektrischen Puma, bei dem man den Verbrenner als Grundlage nutzt.

Wie sieht es mit diesen „ganz neuen Elektroautos“ bei uns aus? Bisher spricht Ford in erster Linie vom US-Markt, wo sie auch gebaut werden. Es ist also unklar, ob man sie nach Deutschland exportiert und selbst wenn, was sie dann kosten werden.

Doch laut Ford sind günstige Elektroautos „kein weit entfernter Plan“ mehr und es ist davon auszugehen, dass man uns 2026 die entsprechenden Details nennt.

Peugeot 208: Eine Vorschau auf das radikal neue Elektroauto

Stellantis will die Kompaktklasse neu angehen und mit der nächsten Generation der elektrischen Modelle steht ein gewaltiger Schritt an. Opel…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Ford: Die günstigen Elektroautos „sind bald da“
Weitere Neuigkeiten
Die Mumie kehrt zurück (und kommt ins Kino)
in News
Apple versteckt in iOS 26.2 eine geheime Neuerung
in Firmware und OS
Nintendo Switch Oled Lite Alle
Nintendo lässt die alte Switch langsam hinter sich
in Gaming
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple geht 2026 neue Wege mit dem MacBook
in Computer und Co.
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 (Ultra) wird teurer: Höhere Preise sind „unvermeidlich“
in Smartphones
Apple knickt ein: Live Übersetzung kommt in die EU
in Firmware und OS
macOS Tahoe: Erstes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht
in Firmware und OS
Apple Logo Schloss Header
Apple betreibt Produktpflege: macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 veröffentlicht
in Firmware und OS
Kommentar: 8K ist bei Smart TVs gescheitert
in Kommentar
Das kommt unerwartet: WhatsApp jetzt für die Apple Watch verfügbar
in Wearables