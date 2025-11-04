Mobilität

Peugeot 208: Eine Vorschau auf das radikal neue Elektroauto

Stellantis will die Kompaktklasse neu angehen und mit der nächsten Generation der elektrischen Modelle steht ein gewaltiger Schritt an. Opel und Peugeot machen den Anfang und wir bekommen hier einen komplett neuen Peugeot 208 in Zukunft.

Am 12. November findet die Weltpremiere des Peugeot Polygon Concept statt, der eine Vorschau auf das radikal neue Elektroauto ist. Dieser wird dann übrigens auch das komplett neue Lenkrad von Peugeot einführen, welches erstmals eckig ist.

Technische Details stehen bisher noch aus, da habe ich aber hohe Erwartungen an Stellantis, denn ich kenne einige Details zum neuen VW ID.3 und Co. und man hinkt schon jetzt technisch hinterher, da muss man in Zukunft also wirklich aufholen.

So sieht der elektrische Renault Twingo aus

Renault möchte 2026 einen elektrischen Twingo auf den Markt bringen und die Weltpremiere ist für den 6. November vorgesehen, also…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

