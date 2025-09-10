Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026

Skoda zeigte uns im Rahmen der IAA ein Konzept für den elektrischen Octavia, das Auto liegt jedoch noch ein paar Jahre in der Zukunft und kommt erst mit der neuen Plattform der Volkswagen AG (SSP), die wohl nicht vor 2028 an den Start geht.

Doch so lange müssen wir nicht auf ein neues Spitzenmodell warten, denn 2026 steht mit der Serienversion des Skoda Vision 7S ein neues Flaggschiff an, welches die Weiterentwicklung der MEB-Plattform nutzt (MEB+) und ein großer SUV ist.

Das Modell ordnet sich nochmal deutlich über dem Skoda Enyaq ein und soll neue Kunden für die VW-Marke begeistern. Gezeigt wurde das Konzept schon 2022 und seit einigen Monaten ist Skoda auch mit den ersten Erlkönigen im Alltag unterwegs.

Martin Jahn von Skoda bezeichnete dieses neue Modell als „Highlight“ der Marke im Rahmen der IAA, so Autocar, es sei „ein wichtiges Elektroauto für Skoda“. Ich bin auf die Details und auf den Preis gespannt, unter 50.000 Euro geht da wohl nichts.