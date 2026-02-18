Mobilität

Ford kündigt „neues Kapitel“ für Elektroautos an

Autor-Bild
Von
|
Ford Logo Header

Ford hat seine elektrische Strategie überdacht und sich letztes Jahr neu aufgestellt und gewisse Dinge gestrichen und andere neu geplant. Während man bei uns in Europa aber weiter auf Partnerschaften setzt, so geht man es in den USA alleine an.

Nächstes Jahr, also 2027, soll ein elektrischer Truck für unter 30.000 Dollar auf den Markt kommen, der es selbst mit günstigen Elektroautos aus China aufnehmen kann und dabei noch profitabel ist. Möglich macht das eine neue Ford-Plattform.

Diese öffne „ein neues Kapitel“ für die elektrische Zukunft der Marke, so Ford, und ich bin so langsam wirklich auf die Details gespannt. Ford geizt hier definitiv nicht mit Superlativen, mal schauen, was davon am Ende wirklich im Alltag übrig bleibt.

Für uns ist diese Entwicklung bei Ford aber nur bedingt relevant, denn Ford hat im Moment keine Pläne, diese Plattform für Europa anzupassen. Ich habe aber auch den Eindruck, als ob das US-Management den EU-Markt etwas aufgegeben hat.

