Ford setzt auf Apple Maps: Ist das auch für Deutschland relevant?

Ford und Apple haben am gestrigen Abend einen großen Deal verkündet, denn man arbeitet in der Automobilbranche zusammen. Apple Maps wird die Basis bei der kommenden UEV-Plattform (Universal Electric Vehicle) von Ford. Von Apple gibt es also die Daten, die Navigation und was man eben so im Auto bei Karten benötigt.

Zwei Dinge dazu. Für uns ist das aktuell nicht relevant, denn Ford will diese neue Plattform für Elektroautos nicht für Europa anpassen. Man setzt hier bisher nur auf Partnerschaften mit anderen Marken und keine eigene Lösung, der europäische Markt wird also zunehmend unwichtig. Aber auch für Apple finde ich das spannend.

In die Autos kommt nur Apple Maps, wieso nutzt man nicht direkt Apple CarPlay Ultra als passende Lösung für das Auto? Man merkt, dass Apple diesen Markt nicht ganz aufgeben möchte, nachdem man mit einem eigenen Auto gescheitert ist, aber die „neue“ Version von CarPlay scheint die Automarken bisher abzuschrecken.

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