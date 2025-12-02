Mobilität

Kia EV2 kommt 2026: Das günstige Elektroauto hat ein Datum

Autor-Bild
Von
|

Kia baut sein Portfolio bei Elektroautos zügig nach unten aus und der EV3 ist noch gar nicht richtig auf dem Markt, da steht auch schon der EV2 an. Das erste Konzept gab es im Frühjahr und im Herbst hat man verraten, dass es noch 2026 losgeht.

Die Weltpremiere des Kia EV2 ist für den 9. Januar 2026 vorgesehen, man wird das günstige Elektroauto um 10:40 Uhr auf der Brüsseler Motor Show zeigen. Und das Publikum der Messe kann sich den EV2 laut Kia dann auch vor Ort anschauen.

Wenn wir über günstig sprechen, dann muss man das immer etwas einordnen. Der Kia EV2 wird das Pendant zum VW ID Cross sein, also der SUV-Version des VW ID Polo. Wir sprechen über rund 30.000 Euro. Der Einstieg soll dann etwas später bei Kia anstehen, ein EV1 für unter 25.000 Euro ist in Entwicklung, dauert aber noch.

Das wird 2026 ein wirklich spannender Wettstreit in dieser Klasse der elektrischen Modelle, da kommen einige Neuheiten auf den Markt, nicht nur der neue Kia EV2.

Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“

Volvo wird mit der kommenden SPA3-Plattform endlich eine Plattform an den Start bringen, die in erster Linie für Elektroautos ausgelegt…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV2 kommt 2026: Das günstige Elektroauto hat ein Datum
Weitere Neuigkeiten
tado° bietet bis zu 45 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr
in Smart Home
Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich
in Smart Home
Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“
in Mobilität
Klarna startet mit „Tap to Pay“
in Fintech
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Justizministerin plant strengere Haftung für E-Scooter
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
in Mobilität
Verbrenner sollen mit Biokraftstoffen weiter erlaubt sein
in Mobilität
IOI bestätigt „das nächste Hitman“ ganz offiziell
in Gaming
Warum die neue Tagesschau-App ein Rückschritt für Nutzer ist
in Kommentar
Vodafone 5g
Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife