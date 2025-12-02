Kia EV2 kommt 2026: Das günstige Elektroauto hat ein Datum
Kia baut sein Portfolio bei Elektroautos zügig nach unten aus und der EV3 ist noch gar nicht richtig auf dem Markt, da steht auch schon der EV2 an. Das erste Konzept gab es im Frühjahr und im Herbst hat man verraten, dass es noch 2026 losgeht.
Die Weltpremiere des Kia EV2 ist für den 9. Januar 2026 vorgesehen, man wird das günstige Elektroauto um 10:40 Uhr auf der Brüsseler Motor Show zeigen. Und das Publikum der Messe kann sich den EV2 laut Kia dann auch vor Ort anschauen.
Wenn wir über günstig sprechen, dann muss man das immer etwas einordnen. Der Kia EV2 wird das Pendant zum VW ID Cross sein, also der SUV-Version des VW ID Polo. Wir sprechen über rund 30.000 Euro. Der Einstieg soll dann etwas später bei Kia anstehen, ein EV1 für unter 25.000 Euro ist in Entwicklung, dauert aber noch.
Das wird 2026 ein wirklich spannender Wettstreit in dieser Klasse der elektrischen Modelle, da kommen einige Neuheiten auf den Markt, nicht nur der neue Kia EV2.
