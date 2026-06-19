Stellt Ford den elektrischen Mustang ein?

Ford fokussiert sich spätestens ab 2027 auf günstigere Elektroautos und hat seine Strategie rund um diesen Antrieb angepasst – der elektrische F-150 wurde zum Beispiel in den USA eingestellt. Diese Preisklasse funktioniert derzeit noch nicht.

Davon ist jedenfalls Ford-Chef Jim Farley überzeugt, wie er in einem Interview mit CNBC verraten hat. Elektroautos für 50.000 Dollar oder mehr verkaufen sich nicht gut, so der CEO, was die Frage aufwirft, ob der Mustang Mach-E eine Zukunft hat.

Ford hat bereits betont, dass der elektrische Mustang nicht die neue Plattform für Elektroautos nutzen wird, hat das Modell also überhaupt eine Zukunft oder folgt es dem elektrischen Pick-up? Eigentlich war eine neue Generation des Mustang für 2027 geplant, diese wurde aber angeblich auf Ende des Jahrzehnts verschoben.

Das ist jedenfalls der Stand von 2025, wurde sie sogar eingestellt?

Im großen Neustart für Europa war ein neuer Elektro-Mustang bisher kein Thema, was nicht heißt, dass keiner kommt, aber es sieht so aus, als ob man sich bei uns lieber auf einen elektrischen Bronco fokussieren möchte. Schauen wir mal, aber der Fokus wird jetzt so oder so auf die günstigeren Elektroautos bei Ford rücken.

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