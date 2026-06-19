Stellt Ford den elektrischen Mustang ein?
Ford fokussiert sich spätestens ab 2027 auf günstigere Elektroautos und hat seine Strategie rund um diesen Antrieb angepasst – der elektrische F-150 wurde zum Beispiel in den USA eingestellt. Diese Preisklasse funktioniert derzeit noch nicht.
Davon ist jedenfalls Ford-Chef Jim Farley überzeugt, wie er in einem Interview mit CNBC verraten hat. Elektroautos für 50.000 Dollar oder mehr verkaufen sich nicht gut, so der CEO, was die Frage aufwirft, ob der Mustang Mach-E eine Zukunft hat.
Ford hat bereits betont, dass der elektrische Mustang nicht die neue Plattform für Elektroautos nutzen wird, hat das Modell also überhaupt eine Zukunft oder folgt es dem elektrischen Pick-up? Eigentlich war eine neue Generation des Mustang für 2027 geplant, diese wurde aber angeblich auf Ende des Jahrzehnts verschoben.
Das ist jedenfalls der Stand von 2025, wurde sie sogar eingestellt?
Im großen Neustart für Europa war ein neuer Elektro-Mustang bisher kein Thema, was nicht heißt, dass keiner kommt, aber es sieht so aus, als ob man sich bei uns lieber auf einen elektrischen Bronco fokussieren möchte. Schauen wir mal, aber der Fokus wird jetzt so oder so auf die günstigeren Elektroautos bei Ford rücken.
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Was für eine Shitshow hier. Der Autor hat sowohl Recht als auch Unrecht. Es gibt einen elektrischen Ford Mustang Mach E als SUV.
Gleichzeitig gibt es den irrlichternden Fors CEO Jim Farley, der nicht mal das Portfolio seines Autokonzerns Ford kennt und selbst ein chinesisches Elektroauto fährt.
Das der Man mehr als peinlich ist als CEO weiss jeder in der Branche
Es gibt keinen elektrischen Ford Mustang.
Du willst vermutlich darauf hinaus, dass der Mach-E kein „echter“ Mustang ist. Was bringt dir so eine Aussage? Ford bezeichnet ihn als Mustang, er hat ein Mustang-Logo, er sieht wie ein Mustang als SUV aus. Aber das mit den Fakten ist in der heutigen Zeit ja leider nicht mehr ganz so wichtig, wenn es eine „gefühlte Wahrheit“ gibt.
Schau dir die Aussagen vom Ford CEO Jim Farley dazu an. Er sagt es, dass es keinen elektrischen Ford gibt, auch wenn der Durchschnittliche Käufer das vielleicht anders sieht. Offiziell gibt es keinen laut CEO.
Er sagt, dass es keinen mit der alten Bauform geben wird, Ford sieht den Mach-E ganz klar als Mustang. Du siehst es anders, das kann sein, womit wir bei der „gefühlten Wahrheit“ wären.
Du schreibst doch totalen Quatsch. Wenn der Chef, CEO, von Ford diese Aussage mehrfach wiederholt und da noch in Automagazinen und auf der Haptversammlung, dann behauptest du das Gegehteil?
Der Chef sagt nicht, dass der Mach-E kein Mustang ist, red doch keinen Mist, wir hatten die Meldung auch bei uns, es war ein Magazin. Er sagt, dass es den Verbrenner, so wie wir ihn kennen, nicht als Elektroauto geben wird, solange es nicht nötig ist.
Der Mach-E heißt Mustang, er hat das Logo, er wird von Ford als Mustang bezeichnet, natürlich ist das einer. Ein Macan ist auch ein Porsche. Kein Sportwagen, aber ein Porsche. Und der Porusangue ein Ferrari. Und der DBX ein Aston Martin.
Automarken entwickeln sich weiter und bedienen die Interesse der Kunden. Und bei allen, auch bei Mustang, ist der SUV das erfolgreichste Modell.
Bist du in der Lage die Artikel ser Foristen zu lesen…?
https://ecomento.de/2024/05/20/ford-chef-werden-nie-einen-vollelektrischen-mustang-anbieten/
Er, Jim Farley, sagt eindeutig, dass es nie einen elektrischen Mustang und auch nicht als SUV geben wird.
Er sagt, dass er niemals einen Mustang bauen wird, der kein Mustang sei. Wir haben auch berichtet, ich kenne den Original-Beitrag. Der Mach-E ist ein Mustang, wie man logischerweise sieht.
… ich mach mir die Welt,
widewide wie sie mir gefällt.
Schau dir das Interview in Autocar an….hier dazu deutsche Quellen.
https://ecomento.de/2024/05/20/ford-chef-werden-nie-einen-vollelektrischen-mustang-anbieten/
https://de.motor1.com/news/770555/elektrischer-ford-mustang-nicht-geplant/
https://www.focus.de/auto/news/kein-elektro-mustang-ford-will-noch-lange-auf-benziner-setzen_511f47d2-3bef-43fc-afdc-649857955123.html
Schau dir mal die Webseite von Ford an.
Da gibt es eine Auto das heißt Ford Mustang Mach‑E, hat typische Designelemente eine klassischen Mustangs und hat ein großes Mustang Emblem auf der Front.
Aber das ist natürlich kein Mustang, nein nein, das ist ein ganz anderes Auto. Man nennt es nur Mustang, lässt es aussehen wie am Mustang und macht ein Mustang Logo drauf.
Wie schon gesagt: … widewide wie sie mir gefällt.
Das kannst gerne auch noch ein viertes mal wiederholen aber davon verschwindet das Elektro SUV von Ford das sich Mustang nennt und ein großen Mustang auf dem „Kühlergrill“ zur Schau stellt auch nicht.
Und du hast offensichtlich kein Textverständnis sonst würdest du deinen Quark nicht wiederholen.
Unternehmenschef Jim Farley sprach mit Autocar über die Möglichkeit, neben dem klassischen zweitürigen Mustang auch einen Viertürer mit dieser Bezeichnung anzubieten. „Wir werden niemals einen Mustang bauen, der kein Mustang ist“, so der Manager. „Es wird zum Beispiel niemals Platz für ein kleines, zweireihiges Ford-SUV mit einem Mustang-Emblem geben. Aber könnten wir andere Mustang-Karosserieformen bauen – einen Viertürer oder was auch immer? Ich glaube, das könnten wir, solange diese Modelle die Leistung und die Charakterristik des Originals haben.“
Ford werde so lange noch V8-Verbrennermotoren bauen, wie es „Gott und die Politiker“ erlauben, sagte Farley.