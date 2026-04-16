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Ford wirft seinen Chef für Elektroautos raus

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Ford denkt bei Elektroautos mittlerweile wieder um und geht die Sache, wie viele andere, deutlich langsamer an. Doug Field, der vorher bei Tesla und Apple an neuen Elektroautos arbeitete und die neue Elektroauto-Ära bei Ford einleitete, geht.

Schon nächsten Monat verlässt er Ford und damit endet auch die Vision für „Model E“, eine eigene Sparte für Elektroautos. Die Entwicklung wird von Kumar Galhotra übernommen und ist jetzt ein Teil von „Product Creation and Industrialization“.

Das neue Ziel sind jetzt 90 Prozent „elektrifizierter Anteil bis 2030“, was aber nicht nur Elektroautos, sondern auch Hybride und Range Extender beinhaltet. Ford nennt kein Ziel für einen vollelektrischen Anteil, Hybride dürften hier aber dominieren.

Die kommenden Jahre werden sehr spannend bei Ford, sowohl in den USA, auf dem Heimatmarkt, als auch bei uns in Europa, wo ich die Zukunft der Marke etwas kritisch sehe. Mal schauen, ob der Kurswechsel die erhoffte Wendung mitbringt.

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15. April 2026 | Jetzt lesen →

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