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Fortnite für Android kehrt zurück zu Google

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Epic und Google haben sich geeinigt und ihre Streitigkeiten (auch rechtliche) ganz offiziell beseitigt. Und so kommt, womit viele gerechnet haben, Fortnite wird wieder ganz normal für Android im Google Play Store als Download verfügbar sein.

Ich bin gespannt, ob das vielleicht auch den Druck auf Apple erhöht, die sich noch weigern und ihre Plattform weiterhin streng geschlossen und die Mauern oben halten. Man wollte Fortnite zurückbringen, aber Apple blockierte diesen Schritt.

Fortnite für Android wird am 19. März offiziell wieder im Google Play Store für alle Nutzer weltweit verfügbar sein und der Download des Spiels ist weiter kostenlos.

PayPal trennt sich vom Google Wallet

Das Unternehmen PayPal stellt die Verknüpfung mit dem Google Wallet für neue Nutzer ab dem 31. März 2026 ein. PayPal…

17. März 2026 | Jetzt lesen →

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