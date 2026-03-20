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Hadar: Das neue Spiel der Cyberpunk-Entwickler

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Bei CD Projekt Red werden das sehr spannende Jahre in nächster Zeit, denn im Moment sitzt man am Feinschliff von The Witcher 4 und 500 Entwickler arbeiten am neuen Spiel, mit dem ich persönlich 2027 rechne. Aber auch das Team rund um Cyberpunk 2 wächst und kommt mittlerweile auch schon auf 150 Personen.

Doch es entsteht auch eine ganz neue Marke bei CD Projekt Red, die aktuell nur den Codenamen „Hadar“ trägt und an der auch nur 26 Personen arbeiten. Dieses Team habe aber jetzt „die Grundlagen für dieses völlig neue IP geschaffen“. Man erstellt Spielelemente und Prototypen, um das plastischer darstellen zu können.

Einen Zeitraum für die neue Marke gibt es noch nicht, aber vor 2030 ist definitiv nicht damit zu rechnen, wir werden uns also schon voll in der nächsten Generation an Konsolen befinden, vielleicht steuern wir sogar auf das Ende zu, denn mit mehr als The Witcher 4 und Cyberpunk 2 würde ich in der PS6-Ära nicht rechnen.

Crimson Desert: Erste Test-Wertungen sind da und sehr gemischt

Es gibt Spiele, da kann man im Vorfeld schon sehr gut einschätzen, wie sie in den Tests abschneidet und man…

19. März 2026 | Jetzt lesen →

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