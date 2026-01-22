Mobilität

Forza Horizon 6: Dieses Auto ist auf dem Cover

Von
Heute um 19 Uhr deutscher Zeit findet die mittlerweile jährliche Developer Direct von Microsoft statt und das neue Forza-Spiel ist dort vertreten, das wurde schon offiziell bestätigt. Ein Datum gibt es auch schon, der 19. Mai 2026 steht im Raum.

Diess Mal geht es bei Forza Horizon 6 nach Japan und dieses Mal gibt es sogar ein thematisch passendes Auto auf dem Cover. Bevor ich es auflöse, lasse ich euch hier aber noch kurz selbst raten, denn das Bild ist bisher noch etwas verpixelt:

Es ist der neue GR GT von Toyota, ein Flaggschiff und Supersportwagen, der erst vor wenigen Tagen vorgestellt wurde und nächstes Jahr auf den Markt kommt. Ich hätte es nicht direkt erkannt, aber die Quelle hat es in den Kommentaren bestätigt.

