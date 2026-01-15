Forza Horizon 6: Das neue Rennspiel hat ein Datum

Microsoft hat uns kurz vor der Developer Direct am 22. Januar womöglich schon das finale Datum für Forza Horizon 6 verraten, denn einem Nutzer wurde in Forza Horizon 5 eine Seite zum Vorbestellen angezeigt, wo ein Datum zu sehen war.

Falls das stimmt, dann erscheint Forza Horizon am 19. Mai 2026, was zu einer älteren Meldung von Ende 2025 passt. Zum Start erscheint es übrigens nur für die Xbox Series und den PC, aber eine PS5-Version soll noch in diesem Jahr folgen.