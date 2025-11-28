Gaming

Forza Horizon 6 kommt 2026: Zeitraum für das neue Rennspiel

Die Forza-Reihe der Xbox Studios ist eine sehr beliebte Rennspielreihe und 2026 steht mit Forza Horizon 6 ein neuer Titel an. Zum Start zunächst für die Xbox und den PC, später wird das Spiel aber sicher auch wieder für die PS5 erscheinen.

Einen Zeitraum nannten die Entwickler bei der Ankündigung vor ein paar Wochen jedoch nicht, was die Frage aufwirft, dann Forza Horizon 6 kommt. Laut Nate The Hate, der bei sowas zuverlässig ist, peilt man derzeit das erste Halbjahr 2026 an.

  1. Kurt 🔅
    April.

