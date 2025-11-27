Cyberpunk 2 kommt erst mit der PlayStation 6

CD Project Red nannte diese Woche die aktuellen Geschäftszahlen und darin auch einen neuen Meilenstein für Cyberpunk 2077. Doch das Spiel ist weitestgehend für das Studio abgeschlossen, denn man hat die weitere Pflege extern ausgelagert.

Das Entwicklerstudio selbst arbeitet jetzt an Cyberpunk 2, wie der Titel bisher noch heißt, einen finalen Namen gibt es nicht. Wann werden wir Cyberpunk 2 sehen? Es wird definitiv 2028, eher später, so CD Project Red, das Team wächst jetzt aber.

Aktuell arbeiten schon 135 Leute an Cyberpunk 2077, im Sommer waren es noch 116 Mitarbeiter. 2026 will man aber zügig die 200 knacken und 2027 die 300. An Witcher 4, dem nächsten Spiel des Studios, arbeiten derzeit ca. 450 Menschen.

Cyberpunk 2 wird also definitiv nicht mehr mit dieser Konsolengeneration auf den Markt kommen und vermutlich auch nicht zum Start der PlayStation 6 und der nächsten Xbox, die wohl Ende 2027 anstehen. Cyberpunk 2077 kam mit dem Wechsel der Konsolen, ich vermute, dass der Nachfolger die PS5-Ära überspringt.