Provider

fraenk startet Bestellung mit Apple Pay

Autor-Bild
Von
|
fraenk

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat erst kürzlich seinen Datenbonus dauerhaft erhöht und startet nun eine neue Funktion, die den Bestellvorgang erleichtern soll.

Ab sofort können Neukunden einen Tarif bei fraenk auch schnell und unkompliziert mit Apple Pay bestellen. Die offizielle App des Mobilfunkanbieters wurde dahingehend mit dem neuesten Update auf Version 1.14.0 angepasst. Das betrifft selbstverständlich nur die iOS-App, den Apple Pay gibt es nur auf Apple Plattformen. Bei fraenk konnte man bisher nur zwischen den Zahlmethoden PayPal und SEPA-Lastschrift wählen.

Ob fraenk die Möglichkeit zur Bezahlung mit Google Pay unter Android implementieren wird, ist noch unklar. Bisher hat die Android-App noch kein entsprechendes Update erhalten. Sollte sich diesbezüglich etwas tun, werden wir ebenfalls darüber informieren.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

  • 15 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft
    • nur mit Freunde-Code (z. B. STEO31)
  • max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal, SEPA-Lastschrift oder Apple Pay
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert. 

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / fraenk startet Bestellung mit Apple Pay
Weitere Neuigkeiten
Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
in News
Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an
in Gaming
Ikea Mer Laden
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt noch mehr auf China-Technik
in Mobilität
Telekom bringt KI-Phone Pro auf den Markt
in Smartphones
Unfall
Autofahrer zahlen Rekordpreise: So teuer war die Werkstatt noch nie
in Mobilität
Mehr Leistung und neuer Akku: Dacia Spring (2026) ist offiziell
in Mobilität
Nuki + Apple CarPlay: Das musst du tun, wenn das Widget fehlt
in Smart Home