fraenk startet Bestellung mit Apple Pay

Der Mobilfunkanbieter fraenk hat erst kürzlich seinen Datenbonus dauerhaft erhöht und startet nun eine neue Funktion, die den Bestellvorgang erleichtern soll.

Ab sofort können Neukunden einen Tarif bei fraenk auch schnell und unkompliziert mit Apple Pay bestellen. Die offizielle App des Mobilfunkanbieters wurde dahingehend mit dem neuesten Update auf Version 1.14.0 angepasst. Das betrifft selbstverständlich nur die iOS-App, den Apple Pay gibt es nur auf Apple Plattformen. Bei fraenk konnte man bisher nur zwischen den Zahlmethoden PayPal und SEPA-Lastschrift wählen.

Ob fraenk die Möglichkeit zur Bezahlung mit Google Pay unter Android implementieren wird, ist noch unklar. Bisher hat die Android-App noch kein entsprechendes Update erhalten. Sollte sich diesbezüglich etwas tun, werden wir ebenfalls darüber informieren.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

15 GB Daten + 4 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. STEO31 )

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal, SEPA-Lastschrift oder Apple Pay

, Zahlung per PayPal, SEPA-Lastschrift oder Apple Pay Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.