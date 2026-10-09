Mobilität

Freelander: Die „neue“ Automarke kommt nach Deutschland

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Ein weiterer Player kündigt sich an und will zeitnah in Europa starten, Deutschland steht offiziell in der „dritten Phase“ (nach China und UAE) für Freelander auf der Liste. Freelander ist eine sehr junge Marke von Jaguar Land Rover und Chery.

Der Name selbst ist aber einigen vielleicht bekannt, denn er wurde früher schon von Land Rover genutzt. Man setzt also, wie manch anderes Unternehmen, auf eine bekannte Marke bei der Expansion. Auch wenn Technik aus China unter der Haube steckt. Ein Zeitraum wurde nicht kommuniziert, wir rechnen aber 2027 damit.

Freelander wurde als Marke mit Fokus auf Elektromobilität ins Leben gerufen, wie so oft, wenn sie den Fokus auf China legt, aber aktuell sind es eher hochpreisige SUVs mit Hybrid-Technik. Klingt jetzt für mich nicht nach der Marke, auf die man hier gewartet hat, aber wieder ein Player, der unsere hohe Gewinnmarge anstrebt.

Mobilität · 9. Oktober 2026

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  1. gast 🌀
    sagt am

    bumble bee oder wie heißt der gelbe Transformer?

    Antworten

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