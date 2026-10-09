Mobilität

Audi plant neues Flaggschiff: Überraschende Wendung für neuen A8

Oliver Schwuchow
Von

Audi wollte eigentlich die 2021 vorgestellte Studie „Grandsphere“ als elektrischen A8 auf den Markt bringen, aber da man im VW-Konzern wieder Verbrenner in den Fokus rückt, wurde dieses Projekt einkassiert und der A8 sogar ganz eingestellt.

Doch der A8 könnte eine Zukunft haben, so die Automobilwoche, wenn auch etwas anders als erwartet. Im Werk in Neckarsulm hatte man die Hoffnung, dass das neue Flaggschiff in Zukunft zurück zu Audi kommt, aber es wandert doch zu Porsche.

Audi A8 nutzt Basis des Panamera

Der kommende Audi A8 soll bei Porsche in Leipzig vom Band rollen und sich eine Plattform mit dem Panamera in den 2030ern teilen. Das Audi-Werk verliert damit ein Vorzeigemodell und es fehlt auch eine Daseinsberechtigung für die Zukunft.

Porsche wird den Taycan jetzt langsam auslaufen lassen und diesen vermutlich in den 2030ern durch einen elektrischen Panamera ersetzen. Scheint so, als ob der Standort in Leipzig also eine große Zukunft hat und gut ausgelastet sein dürfte.

Im VW-Konzern hat man zwar schon immer Modelle von anderen Marken an anderen Standort gebaut, aber das wird in Zukunft noch viel häufiger passieren. Es wäre möglich, dass es sogar bald keine „Einmarken-Werke“ mehr im Konzern gibt.

Mobilität · 8. Oktober 2026

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