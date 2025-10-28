Freenet startet Unlimited Basis-Tarif zum Tiefpreis von 14,99 Euro mtl.
Freenet bewirbt während des DFB-Pokals den vergünstigten Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen „Allnet Unlimited Basis“.
Der Anbieter startet eine deutschlandweite Out-of-Home-Kampagne zum DFB-Pokal, um den Tarif „Allnet Unlimited Basis“ hervorzuheben. Das Angebot gilt laut Unternehmensangaben nur bis zum 4. November 2025.
In diesem Zeitraum wird der Monatspreis auf 14,99 Euro reduziert, wobei zusätzlich ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro anfällt. Der reduzierte Grundpreis gilt, solange der Vertrag aktiv ist. Mit dem neuen Angebot unterbietet Freenet sogar den Preis von Mega SIM.
Details zum DFB-Pokal-Tarifangebot
Der Tarif beinhaltet laut Freenet eine Internet-Flatrate mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 5 Mbit/s, unbegrenzte Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Auch VoLTE- und WLAN-Telefonie werden unterstützt. Der Dienst nutzt das Netz von o2 und richtet sich an Kunden, die ein konstant günstiges Allnet-Angebot wünschen.
Kerneigenschaften des Tarifs
- 5G-Datennutzung mit bis zu 5 Mbit/s
- Unbegrenzte Telefonie und SMS
- EU-Roaming inklusive
- VoLTE- und WiFi-Call-fähig
- o2-Netzbasis, kündbar nach Vertragslaufzeit
