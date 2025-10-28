News

Freenet startet Unlimited Basis-Tarif zum Tiefpreis von 14,99 Euro mtl.

Autor-Bild
Von
|
Bild: KI-generiert

Freenet bewirbt während des DFB-Pokals den vergünstigten Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen „Allnet Unlimited Basis“.

Der Anbieter startet eine deutschlandweite Out-of-Home-Kampagne zum DFB-Pokal, um den Tarif „Allnet Unlimited Basis“ hervorzuheben. Das Angebot gilt laut Unternehmensangaben nur bis zum 4. November 2025.

In diesem Zeitraum wird der Monatspreis auf 14,99 Euro reduziert, wobei zusätzlich ein einmaliger Anschlusspreis von 29,99 Euro anfällt. Der reduzierte Grundpreis gilt, solange der Vertrag aktiv ist. Mit dem neuen Angebot unterbietet Freenet sogar den Preis von Mega SIM.

Details zum DFB-Pokal-Tarifangebot

Der Tarif beinhaltet laut Freenet eine Internet-Flatrate mit 5G-Geschwindigkeit von bis zu 5 Mbit/s, unbegrenzte Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Auch VoLTE- und WLAN-Telefonie werden unterstützt. Der Dienst nutzt das Netz von o2 und richtet sich an Kunden, die ein konstant günstiges Allnet-Angebot wünschen.

Kerneigenschaften des Tarifs

  • 5G-Datennutzung mit bis zu 5 Mbit/s
  • Unbegrenzte Telefonie und SMS
  • EU-Roaming inklusive
  • VoLTE- und WiFi-Call-fähig
  • o2-Netzbasis, kündbar nach Vertragslaufzeit

Zum freenet Allnet Unlimited Basis →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Freenet startet Unlimited Basis-Tarif zum Tiefpreis von 14,99 Euro mtl.
Weitere Neuigkeiten
241023 Pi Homematic Ip Heizkoerperthermostat Pure Anhang
Homematic IP: Erweiterte Automatisierung und Filterfunktionen starten
in Smart Home
Apple plant angeblich zweite Generation der Kamera-Taste
in Smartphones
Alpine A390 Gts Front
Alpine A390: Das kostet der „Cupra von Renault“
in Mobilität
Das Ende der „echten“ Knöpfe beim Apple iPhone
in Smartphones
Ohne Sonos und deutlich günstiger: Neuer IKEA Speaker startet
in Smart Home
35 Jahre girocard in Deutschland
in Fintech
Apple Tv Siri Remote Header
Neuer Apple TV, HomePod und mehr: Weitere Neuheiten für 2025 geplant
in News
Skoda Elroq Produktion
EU-Automarkt: Elektro und Hybrid übernehmen das Steuer
in Mobilität
PayPal integriert Bezahldienst in ChatGPT
in Fintech
Bluetooth 6.1: Neue Version startet 2026 direkt mit Samsung
in News